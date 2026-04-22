Agencia de Talentos: un proyecto para potenciar las capacidades de los estudiantes sanjuaninos

En un giro necesario hacia una educación más humana e inclusiva, la Fundación Educar y Enseñar presentó en San Juan el proyecto Agencia de Talentos . La propuesta busca romper con el molde del rendimiento académico tradicional para enfocarse en las capacidades artísticas, lingüísticas, matemáticas y sociales de cada estudiante sanjuanino.

La Fundación, reconocida por su labor en equidad y formación docente , plantea que la educación debe ser, ante todo, una herramienta de transformación social . Bajo esa premisa, el proyecto no se limita a evaluar el éxito académico convencional, sino que abraza la teoría de las inteligencias múltiples , valorando talentos artísticos, lingüísticos, corporales, matemáticos e interpersonales.

Agencia de Talento está destinado a alumnos de todos los niveles (desde inicial hasta superior) de escuelas de gestión estatal y privada. El proyecto pone al docente como protagonista , transformándolo en un observador clave capaz de detectar esas chispas de talento en el día a día del aula.

La Casa Natal de Sarmiento será escenario del cierre de la propuesta Agencia de Talentos.

"Educar es creer en lo que cada alumno puede llegar a ser. Donde alguien ve límites, la educación ve oportunidades", señaló Alejandra Villagra Berrocá, impulsora de la iniciativa.

Un cierre histórico para la Agencia de Talentos

El punto máximo del proyecto será una entrega de distinciones en el mes de la educación. El escenario elegido no podría ser más simbólico: la Casa Natal de Sarmiento, donde se reconocerá el esfuerzo de alumnos, docentes e instituciones que apostaron por el desarrollo integral.

¿Cómo participar? Las instituciones y educadores interesados en sumarse a esta red de detección de talentos pueden solicitar información al correo: [email protected]. Las inscripciones ya están abiertas y hay tiempo de inscribirse hasta el mes de junio.