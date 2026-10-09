Albardón celebra el "Mes de Mamá" con una imperdible jornada de senderismo guiado en el Villicum

La actividad se llevará a cabo este sábado 10 de octubre, organizada por la Dirección de Deportes del municipio de Albardón.

Albardón se preprara para una jornada de senderismo en el marco del 'Mes de la Madre'.

En el marco del "Mes de Mamá en Albardón", Albardón se prepara para vivir una destacada jornada al aire libre. Se trata de una propuesta turística y deportiva que invita a vecinos y visitantes a conectarse con la naturaleza y disfrutar de los deslumbrantes paisajes que ofrecen los cerros del Villicum, considerados entre los lugares más lindos de San Juan.

Se traa de una instancia de senderismo en el Villucun que se realizarár este sábado 10 de octubre, con punto de concentración pactado para las 8,30. El punto de encuentro será justo frente al Autódromo El Villicum, punto estratégico desde donde se dará inicio a la travesía.

Un recorrido accesible en Albardón La actividad consiste en un recorrido guiado de aproximadamente 1,5 horas de duración, en el que se completará una distancia cercana a los 4 kilómetros.

Al tratarse de senderrismo de mediana complejidad, es una propuesta ideal para compartir en grupo o en familia, ya que pueden sumarse personas de todas las edades y con diversos niveles de estado físico. Durante el trayecto, los participantes podrán contemplar la flora y fauna autóctona, además de disfrutar de vistas panorámicas únicas de la serranía sanjuanina.

Actividad totalmente gratuita Organizada por la Dirección de Deportes del municipio de Albardón, bajo la gestión del intendente Juan Carlos Abarca, la jornada es de carácter totalmente gratuito.