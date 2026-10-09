ALCEC convoca a su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

La asamblea se realizará el 27 de octubre en dos citaciones: a las 18:00 y 19:00 h, seguida de la sesión extraordinaria.

ALCEC llama a asamblea para el 27 de octubre de 2026.

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC) ha emitido una invitación formal a toda la comunidad de San Juan para su próxima Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. La misma se llevará a cabo el próximo 27 de octubre de 2026 en el Club Social,

Las autoridades de la institución, encabezadas por su presidente, Estela Carabajal de Petrini, informaron que el primer llamado está programado para las 18:00 horas, mientras que la segunda citación se realizará a las 19:00 horas. Inmediatamente después de concluida la asamblea ordinaria, se dará inicio a la Asamblea General Extraordinaria para tratar temas fundamentales vinculados al marco estatutario de la entidad.

La convocatoria de ALCEC Convocatoria correspondiente para realizar la Asamblea General Ordinaria de la Institución, el día 27 de Octubre del 2026, sito en el Club Social, calle Rivadavia 68 (este)- Departamento Capital, Provincia San Juan, a las 18:00 hs en primera citación y 19:00 en segunda citación y a continuación la Asamblea General Extraordinaria. donde se tratará el siguiente orden del día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

Memoria anual año 2023, 2024, 2025 y 2026

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Inventario General del 01-08-2022 al 31-07-2023, del 01-08-2023 al 31-07-2024, del 01-08-2024 al 31-12-2025, del 01-08-2025 al 31-07-2026

Informe de la Comisión Revisor de Cuentas

Elección de la Comisión Directiva

Elección de la Comisión Revisora de Cuentas

Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta, junto al presidente y secretario ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: