Alerta: Viento sur con ráfagas de 85 km/h afectará al Gran San Juan

Rige una alerta amarilla por fuertes vientos del sur que impactarán en el Gran San Juan y zonas del este desde la madrugada.

La alerta por fuertes vientos encendió la preocupación en San Juan: se espera la llegada de un viento sur con ráfagas de hasta 85 km/h durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo. El fenómeno afectará a gran parte del Gran San Juan y sectores del este provincial, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo al reporte, las velocidades sostenidas oscilarán entre 30 y 45 km/h, con ráfagas intensas que podrían generar complicaciones en la vía pública, especialmente por objetos sueltos, ramas o cables. Se aguarda que sea después de las 2 de la madrugada.

Alerta por viento en el Gran San Juan Las zonas alcanzadas por esta alerta incluyen los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, además de áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También se verá afectado el este provincial.

El ingreso del viento sur se dará en horas de la madrugada, por lo que se recomienda especial precaución durante las primeras horas del día.

Recomendaciones ante el fuerte viento Desde los organismos de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para evitar riesgos durante el fenómeno: