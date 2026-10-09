Alumnos del Colegio Luján de San Juan vivieron una emotiva peregrinación

La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Luján de San Juan vivió un fin de semana marcado por la emoción y la fe. Un grupo de 50 alumnos de 4º año participó de la tradicional Peregrinación a Luján, en una experiencia que combinó espiritualidad, esfuerzo físico y compañerismo.

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La delegación estuvo integrada también por cuatro estudiantes de 6º año y 14 integrantes de la institución, entre directivos, preceptores, el secretario y docentes de distintas áreas, que acompañaron a los jóvenes durante las diferentes etapas del viaje.

El recorrido comenzó con la partida desde San Juan rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, los estudiantes realizaron visitas históricas y culturales antes de alojarse en la Villa Marista, donde participaron de actividades de preparación espiritual, juegos y encuentros grupales previos a la caminata.

Uno de los momentos más significativos llegó durante la caminata hacia la Basílica de Luján , que estuvo marcada por las lluvias y las condiciones climáticas adversas. A pesar del cansancio y las dificultades, los estudiantes encontraron en el acompañamiento mutuo la fuerza para continuar.

Los cantos, los abrazos y los gestos de ayuda entre compañeros fueron parte de una jornada en la que la solidaridad tuvo un papel central . La experiencia se convirtió así en una oportunidad para fortalecer los vínculos y poner en práctica los valores trabajados desde la institución.

Durante el trayecto, el equipo docente garantizó el acompañamiento logístico y sanitario, con paradas estratégicas para asegurar la hidratación, la alimentación y la atención de los peregrinos.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, los estudiantes sanjuaninos se sumaron a miles de personas de distintos puntos del país que participaron de esta manifestación de fe popular. El ingreso al templo de la Virgen estuvo cargado de emoción y gratitud, con las intenciones de sus familias y de toda la comunidad educativa presentes en cada paso.

Un reconocimiento para el proyecto pastoral

La edición 2026 de esta propuesta pastoral y educativa tuvo, además, un reconocimiento especial en San Juan. La iniciativa fue declarada de Interés Educativo por la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Educación provincial y de Interés Educativo, Social y Cultural por la Cámara de Diputados.

Las distinciones destacan el aporte pedagógico y humano de la peregrinación, que busca acompañar a los jóvenes en su crecimiento personal y espiritual, al tiempo que promueve valores como la solidaridad, el compromiso y la convivencia.

Para los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Luján, la experiencia dejó mucho más que el recuerdo de una caminata: una vivencia compartida que fortaleció la fe y los lazos construidos dentro de la comunidad escolar.