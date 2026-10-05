Amigos, familia y socios: la historia de tres jóvenes que, de la mano del café, crearon un proyecto que despertó una pasión desconocida

Hay quienes sostienen que los negocios y la familia no se mezclan; pero hay otros que apuestan pese al vínculo y logran dar origen a proyectos interesantes y prometedores. Ese fue el caso de Constanza Ortiz, Santiago y Julián Villavicencio, tres jóvenes cuyos destinos de la vida se cruzaron en distintos escenarios y que hoy los encuentra liderando Kaffa Boutique, una apuesta que busca llevar al café más allá del pocillo.

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Coti y Santi se conocieron hace varios años, cuando compartían la etapa escolar ya que fueron compañeros en la secundaria, desarrollando una amistad. Por su parte, Juli es hermano de Santi y actual pareja de Coti. Entre risas señalaron que, pese al tipo de vínculo que tienen entre los tres, este año los encontró ante un nuevo desafío, convirtiéndose en socios.

Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Santiago estaba incursionando en el servicio de coche por aplicación, pero al utilizar el auto de sus padres para eso decidió comenzar a buscar otra alternativa para sumar un ingreso de dinero. A su vez, los tres habían visto una actividad que se desarrollaba la primera semana de octubre en Buenos Aires y comenzaron a estudiar qué tipo de acciones llevar adelante para reunir dinero.

“Estábamos en la mesada de mi casa con toda la familia y de repente me vino la idea del café de especialidad. En casa mi padre es cafetero y surgió la idea de comenzar con el emprendimiento”, destacó Santiago en contacto con DIARIO DE CUYO.

Así comenzó la incursión en el tema, buscando proveedores, pero también interiorizándose en el mundo del café, ya que el valor agregado que le sumarían al producto vendría de la mano del conocimiento, el asesoramiento y el contacto directo con el cliente, enfocado en sus gustos y preferencias.

Del “puerta a puerta” a proyectar un local, el crecimiento de los jóvenes en un mes

Con el rubro definido, los proveedores contactados y una infinidad de videos de youtube vistos sobre los aspectos, particularidades, características y todo lo que tiene que ver con el café, había que dar el siguiente paso: conseguir clientes.

“En un principio fue un reto, porque ninguno de los tres estudia y ninguno había salido a la calle. El primer día estábamos súper nerviosos, porque comenzamos tocando puertas. El puerta a puerta te permite que la venta sea más especializada, con un asesoramiento más completo que es lo que buscamos brindar. Comenzamos así y luego se nos ocurrió sumarnos a las ferias de emprendedores”, comentó Coti.

Sin duda en los inicios y actualmente el apoyo de las familias de los jóvenes es indispensable para darle continuidad al proyecto. “Siempre nos apoyaron, tanto económicamente como dándonos ideas, ofreciendo los productos, ayudándonos con la visibilidad y también les ha encantado el café”, asegura entre risas Juli.

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El dinero para el viaje a Buenos Aires se logró reunir. Sin embargo, con la meta alcanzada se renovaron las ambiciones de los jóvenes. Encontraron en el café de especialidad un negocio potencial como también una pasión que desconocían; la cual se refleja en el contacto con cada cliente. Preguntas sobre gustos, frecuencias a la hora de ingerir café, tipo de preparaciones y conocimiento sobre los granos forman parte de las charlas que pueden mantener por horas, con una sonrisa como semblante y seguros del conocimiento que manejan.

La intención de los jóvenes sanjuaninos es seguir creciendo y apostar a la expansión. “Nos metimos y la primera semana ya nos dimos cuenta de que es un rubro muy interesante. Mientras más nos informábamos, más nos interesaba y de repente comenzamos a verlo a largo plazo, no como algo momentáneo. Nos gustaría tener nuestro próximo local, conseguir mejores productos, más variedad y seguir creciendo”, reflexionó Santiago.

La expansión viene acompañada de la formación. Los tres sostienen con convicción la importancia de integrar conocimientos, por lo que estudian distintas alternativas que ofrece el universo del café, tanto en San Juan como en otros puntos del país y el mundo.

Kaffa Boutique, una marca que busca ganar terreno y pisar fuerte en San Juan

Julián explicó que elegir el nombre del emprendimiento no fue sencillo, ya que debían coincidir entre los tres. Sin embargo, el origen del café, o al menos parte de las investigaciones realizadas los llevaron a inclinarse por el lugar donde nació la bebida: Kaffa, una región del sudoeste de Etiopía reconocida mundialmente como la cuna del café arábico silvestre.

“Le agregamos boutique porque queremos apuntar a la calidad del producto y del servicio”, concluyó Julián.

Los interesados en conocer el producto pueden visitar el perfil de Instagram @kaffaboutique_ o comunicarse al 2644580000.