Anchipurac y la Facultad de Arquitectura impulsan la educación ambiental y sustentable en escuelas

La Facultad de Arquitectura, de la UNSJ, conjuntamente con Anchipurac elaboraron el proyecto “Construyendo Escuelas Sustentables”.

La Facultad de Arquitectura y Anchipurac trabajan en un proyecto de educación ambiental para las escuelas.

Con el objetivo de que las escuelas de San Juan incorporen la sustentabilidad y la Educación Ambiental integral en sus prácticas educativas, la Facultad de Arquitectura, de la UNSJ, y Anchipurac elaboraron y pusieron en marcha el proyecto ‘Construyendo Escuelas Sustentables’.

Esta propuesta consiste en realizar una capacitación teórico-práctica, destinada principalmente a docentes vinculados con los Clubes Ambientales Escolares (CAE) de San Juan, así como a otros docentes interesados en incorporar la sustentabilidad y la Educación Ambiental Integral en clase.

Este miércoles 14 de octubre se llevó a cabo la primera capacitación en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) con una importante participación. Mañana jueves 15 de octubre se llevará a cabo una segunda jornada, ambas con certificación ministerial.

Este proyecto es impulsado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en el marco del proyecto de extensión ‘Camino a Hábitats Sustentables’, con la participación de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Área de Educación Ambiental de Anchipurac.

Los ejes temáticos del proyecto de Arquitectura y Anchipurac La capacitación se organiza en cuatro ejes temáticos: