Anchipurac y la Facultad de Arquitectura impulsan la educación ambiental y sustentable en escuelas

Con el objetivo de que las escuelas de San Juan incorporen la sustentabilidad y la Educación Ambiental integral en sus prácticas educativas, la Facultad de Arquitectura, de la UNSJ, y Anchipurac elaboraron y pusieron en marcha el proyecto ‘Construyendo Escuelas Sustentables’.
Esta propuesta consiste en realizar una capacitación teórico-práctica, destinada principalmente a docentes vinculados con los Clubes Ambientales Escolares (CAE) de San Juan, así como a otros docentes interesados en incorporar la sustentabilidad y la Educación Ambiental Integral en clase.
Este miércoles 14 de octubre se llevó a cabo la primera capacitación en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) con una importante participación. Mañana jueves 15 de octubre se llevará a cabo una segunda jornada, ambas con certificación ministerial.
Este proyecto es impulsado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en el marco del proyecto de extensión ‘Camino a Hábitats Sustentables’, con la participación de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Área de Educación Ambiental de Anchipurac.
Los ejes temáticos del proyecto de Arquitectura y Anchipurac
La capacitación se organiza en cuatro ejes temáticos:
- Sustentabilidad y ambiente construido: principios de desarrollo sustentable, diseño bioclimático y estrategias para mejorar el confort y la eficiencia ambiental de los edificios escolares.
- Uso racional y eficiente del agua: consumo hídrico en las instituciones educativas, medidas de ahorro, mantenimiento y gestión responsable del recurso.
- Energías renovables: fundamentos de la energía solar térmica y fotovoltaica, sus aplicaciones y su potencial en establecimientos educativos.
- Educación Ambiental Integral: estrategias para integrar transversalmente los contenidos ambientales en las prácticas docentes y en los Proyectos Ambientales Escolares.
La actividad tiene una duración de tres horas presenciales y combina exposiciones teóricas con instancias participativas. Y cuenta con aval ministerial.