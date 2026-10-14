    • 14 de octubre de 2026 - 14:41

    Anchipurac y la Facultad de Arquitectura impulsan la educación ambiental y sustentable en escuelas

    La Facultad de Arquitectura, de la UNSJ, conjuntamente con Anchipurac elaboraron el proyecto “Construyendo Escuelas Sustentables”.

    La Facultad de Arquitectura y Anchipurac trabajan en un proyecto de educación ambiental para las escuelas.

    La Facultad de Arquitectura y Anchipurac trabajan en un proyecto de educación ambiental para las escuelas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de que las escuelas de San Juan incorporen la sustentabilidad y la Educación Ambiental integral en sus prácticas educativas, la Facultad de Arquitectura, de la UNSJ, y Anchipurac elaboraron y pusieron en marcha el proyecto ‘Construyendo Escuelas Sustentables’.

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    Esta propuesta consiste en realizar una capacitación teórico-práctica, destinada principalmente a docentes vinculados con los Clubes Ambientales Escolares (CAE) de San Juan, así como a otros docentes interesados en incorporar la sustentabilidad y la Educación Ambiental Integral en clase.

    Este miércoles 14 de octubre se llevó a cabo la primera capacitación en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) con una importante participación. Mañana jueves 15 de octubre se llevará a cabo una segunda jornada, ambas con certificación ministerial.

    Este proyecto es impulsado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en el marco del proyecto de extensión ‘Camino a Hábitats Sustentables’, con la participación de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Área de Educación Ambiental de Anchipurac.

    Los ejes temáticos del proyecto de Arquitectura y Anchipurac

    La capacitación se organiza en cuatro ejes temáticos:

    • Sustentabilidad y ambiente construido: principios de desarrollo sustentable, diseño bioclimático y estrategias para mejorar el confort y la eficiencia ambiental de los edificios escolares.
    • Uso racional y eficiente del agua: consumo hídrico en las instituciones educativas, medidas de ahorro, mantenimiento y gestión responsable del recurso.
    • Energías renovables: fundamentos de la energía solar térmica y fotovoltaica, sus aplicaciones y su potencial en establecimientos educativos.
    • Educación Ambiental Integral: estrategias para integrar transversalmente los contenidos ambientales en las prácticas docentes y en los Proyectos Ambientales Escolares.

    La actividad tiene una duración de tres horas presenciales y combina exposiciones teóricas con instancias participativas. Y cuenta con aval ministerial.

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