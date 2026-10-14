Fiesta Nacional de la Tradición: se abrió la inscripción para la adjudicación de puestos de venta en la plaza

El municipio de Jácha l informa que ya se encuentra abierta la inscripción para la adjudicación y explotación de puestos de venta que formarán parte de la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición , a realizarse el 7 de noviembre de 2026 en la Plaza Departamental General San Martín.

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El proceso se desarrolla bajo el Pliego Único de Bases y Condiciones , que establece los requisitos, categorías, valores y normas de funcionamiento para todos los puestos que integrarán la tradicional celebración.

La inscripción para la instalación de puestos de ventas durante la fiesta de Jáchal debe realizarse en la Oficina de Industria y Comercio. Hay tiempo de inscribirse hasta la hora 11 del día 21 de octubre.

Los espacios se adjudicarán en las siguientes categorías:

Food Trucks

Puestos de artículos comestibles

Puestos de bebidas

Kioscos

Juegos infantiles

Venta de artículos varios

Venta de artículos gauchescos

Concesionarias

En caso de quedar espacios vacantes, la Municipalidad podrá disponer su venta posterior, con valores superiores a los establecidos inicialmente.

Valores y dimensiones de los puestos

Concesionarias: 10 x 4 metros, $1.000.000 (tres noches: 7, 13 y 14).

10 x 4 metros, $1.000.000 (tres noches: 7, 13 y 14). Zona de fuego: 7 x 4 metros, $300.000.

7 x 4 metros, $300.000. Full trucks: 7 x 4 metros, $300.000.

7 x 4 metros, $300.000. Food trucks: 5 x 3 metros, $300.000

5 x 3 metros, $300.000 Puestos de comidas y bebidas (calle Sarmiento): 4 x 4 metros, $300.000

4 x 4 metros, $300.000 Puestos paseo de los artesanos: 4 x 3 metros, $100.000 (iluminación general, sin conexión individual)

4 x 3 metros, $100.000 (iluminación general, sin conexión individual) Juegos infantiles: 5 x 3 metros, altura máxima 5 metros, $250.000.

El pago deberá realizarse hasta el 2 de noviembre a las 11 en Tesorería o por transferencia digital. Acreditado el pago, el adjudicatario deberá presentar: póliza de seguro por accidentes personales, y nómina del personal afectado, con cláusula de no repetición a favor del municipio.

Condiciones de funcionamiento y seguridad en Jáchal

Los adjudicatarios deberán cumplir estrictamente con las normas de higiene, seguridad y manipulación de alimentos establecidas en el pliego:

Certificado de expendio de bebidas alcohólicas (si corresponde).

Prohibida la cesión, locación o subcontratación del puesto.

Los puestos de comida no podrán vender pasteles, producto exclusivo de los ranchos concesionados

Precios exhibidos en lugar visible y respetados sin excepción

Uso obligatorio de delantal o blusa clara, cofia, barbijo y guantes de nitrilo

Lavado de manos frecuente y prohibición de usar anillos, pulseras, relojes o adornos

Superficies sanitarias, limpias y en buen estado

Recipiente de basura con tapa y mantenimiento de limpieza en un perímetro de 2 metros

Matafuego tipo K de 5 kg con carga vigente.

Cocción de alimentos únicamente en zonas de fuego autorizadas; prohibido el uso de garrafas.

Cumplimiento de los requerimientos eléctricos para puestos energizados en vía pública.

Las inspecciones de Bomberos, Policía y Oficina de Industria y Comercio se realizarán el 8 de noviembre a las 12 y 17.

El incumplimiento será causal de no autorización para funcionar.

La Municipalidad de Jáchal comprometida con una Fiesta Nacional de la Tradición organizada, segura y con estándares claros, garantizando que cada puesto de venta cumpla con las condiciones necesarias para brindar servicios de calidad a vecinos y visitantes.