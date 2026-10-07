    • 7 de octubre de 2026 - 07:19

    Anuncian lluvias aisladas en San Juan para este miércoles 7 de octubre

    El SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado, una máxima de 22°C y probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este miércoles 7 de octubre una jornada marcada por el cambio de las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado durante la mañana, probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche y un marcado incremento del viento en el cierre del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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    La temperatura se ubicará entre una mínima de 14°C y una máxima de 22°C. Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% y viento del sector noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

    Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a desmejorar. El SMN anticipa lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que trepa al 10-40%, mientras que la temperatura llegará a los 22°C. El viento continuará soplando desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. El cambio más marcado se espera durante la noche, cuando además de mantenerse la posibilidad de lluvias aisladas ingresará viento del sector sur. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, mientras que la temperatura descenderá hasta los 18°C.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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