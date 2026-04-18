    • 18 de abril de 2026 - 21:37

    Apareció una víbora en plena calle de San Martín y generó alarma entre vecinos

    Creían que estaba muerta, pero comenzó a moverse tras haber sido aplastada por un vehículo.

    Víbora en San Martín.

    Víbora en San Martín.

    Foto:

    Este sábado, un grupo de personas se encontró con una víbora en medio de la calle, en una esquina de la zona de Boca del Tigre, en el departamento San Martín.

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    En un primer momento, quienes estaban en el lugar pensaron que el animal se encontraba sin vida. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando la serpiente comenzó a retorcerse, confirmando que aún estaba viva.

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    Según se puede observar en las imágenes registradas por testigos, la víbora habría sido atropellada por un automóvil, lo que explicaría su estado.

    El episodio generó preocupación entre los vecinos que circulaban por la zona.

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