Aprende a elaborar tus propios productos: la Facultad de Ingeniería de la UNSJ lanza la 4ta edición del curso de cosmética natural

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha la convocatoria para la cuarta edición del exitoso Curso en Cosmética Natural. La propuesta está diseñada para el público en general y no requiere conocimientos ni capacitación previa, convirtiéndose en una gran oportunidad tanto para emprendedores como para quienes buscan elaborar sus propios productos de cuidado personal.

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El inicio de las actividades está previsto para el próximo viernes 6 de noviembre, a partir de las 15 horas, en las instalaciones de la unidad académica.

La capacitación combina la rigurosidad científica de la ingeniería química con técnicas artesanales accesibles. Cuenta con un total de 6 clases estructuradas en una modalidad mixta:

Clases presenciales: Se dictarán tres viernes (6, 13 y 27 de noviembre) de 15:00 a 20:00 horas en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería.

Instancias virtuales y asincrónicas: Se desarrollarán tres sábados (7, 14 y 28 de noviembre) de 9:00 a 14:00 horas, mediante el envío de un enlace para resolver evaluaciones vinculadas a los contenidos teóricos y prácticos.

El programa de estudio se divide en cuatro grandes módulos: Introducción a la cosmética, Emulsiones y cuidado corporal, Cuidado facial y maquillaje mineral, y Calidad, seguridad y presentación. Bajo la guía de la Mg. Ing. María Lucía Martín Bacigalupo y la Ing. Luciana Belén Bustos, los participantes aprenderán a formular y diseñar bálsamos, cremas, sérums y maquillaje aplicando estrictos criterios de seguridad y estabilidad.

Materiales, certificación e inscripción

Desde la organización destacaron que el arancel general incluye absolutamente todos los insumos y materiales necesarios para las prácticas de formulación, los cuales los alumnos podrán llevarse a sus hogares al finalizar las clases, junto con el manual oficial del curso y un coffee break.

Al finalizar el trayecto formativo, la UNSJ otorgará los correspondientes certificados de asistencia y aprobación con aval institucional. Las personas interesadas en sumarse ya pueden realizar su inscripción completando el formulario disponible en las redes sociales de la facultad o escaneando el código QR oficial del flyer de difusión.