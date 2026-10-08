    • 8 de octubre de 2026 - 06:49

    Autopista Capital–Caucete: los vecinos destacan la seguridad vial, pero también plantean dudas y expectativas

    La mayoría de los cauceteros consultados por Diario de Cuyo se mostró a favor de la obra que unirá Capital con Caucete. Turismo, minería y desarrollo comercial aparecen entre las principales expectativas, aunque también hubo voces críticas que pidieron mayores controles y advirtieron posibles efectos negativos durante la construcción.

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    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    Tras el anuncio de la construcción de la nueva autopista que unirá Capital con Caucete, Diario de Cuyo salió a las calles de Caucete para conocer qué opinan los vecinos sobre la obra y cuáles son sus expectativas de cara a un proyecto que prevé intervenir unos 24,5 kilómetros, desde el acceso Este hasta el ingreso a la ciudad.

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    Entre los consultados, la mayoría manifestó estar de acuerdo con la construcción de la autopista, principalmente porque considera que permitirá fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en uno de los principales corredores de acceso al departamento.

    Sin embargo, para algunos vecinos la importancia de la obra va mucho más allá de la circulación vehicular. Consideran que una mejor conexión con la Capital podría favorecer el crecimiento de la actividad minera, que atraviesa un momento de auge, y facilitar el traslado de personas y productos vinculados con ese sector.

    El turismo también aparece como una de las grandes expectativas. Algunos cauceteros creen que la nueva infraestructura puede contribuir a que Caucete deje de ser solamente una ciudad de paso y pueda transformarse también en un destino para quienes visitan San Juan. Una mejor conexión, sostienen, podría generar nuevas oportunidades para comercios, emprendimientos y servicios.

    Las voces críticas

    Pero no todos ven la obra con el mismo entusiasmo. Entre los vecinos consultados también aparecieron voces escépticas que remarcaron que la construcción de una autopista, por sí sola, no garantiza una mayor seguridad vial.

    En ese sentido, señalaron que será necesario acompañar la infraestructura con controles y campañas de prevención, porque —según plantearon— la seguridad vial no depende únicamente del estado de la ruta o del vehículo, sino fundamentalmente de quienes están detrás del volante.

    Otros vecinos pusieron el foco en los efectos que podría generar la obra durante los 36 meses previstos para su ejecución. Advirtieron que los trabajos podrían afectar la conexión y perjudicar al comercio local mientras duren las obras.

    Y también estuvieron quienes directamente se mostraron más pesimistas y consideraron que, más allá de la construcción de la autopista, la obra no cambiará sustancialmente la realidad de Caucete.

    Así, entre expectativas, reclamos y dudas, los vecinos dieron su mirada sobre una obra que promete modificar uno de los principales accesos al departamento. Seguridad vial, minería, turismo, comercio y desarrollo aparecen como los principales ejes de un debate que recién comienza.

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