Avanza la repavimentación en Capital y anuncian interrupciones de tránsito por obras de saneamiento

La Municipalidad de San Juan completó más de 70.000 metros cuadrados de repavimentación en Capital. Sin embargo, anunció interrupciones de tránsito del 6 al 20 de octubre en inmediaciones de Plaza Italia.

La Ciudad de San Juan avanza en la ejecución del Plan 50 Cuadras, una iniciativa de infraestructura vial orientada a la recuperación integral de las calzadas del departamento. De acuerdo con los últimos datos oficiales, el programa ya completó 70.875 metros cuadrados de asfaltado, lo que representa un 81% de avance sobre la meta total prevista de 87.500 metros cuadrados.

Sin embargo, en el marco de las intervenciones urbanas que se llevan adelante de forma paralela en la Capital, las autoridades municipales confirmaron un corte total de tránsito en las inmediaciones de Plaza Italia debido a trabajos en la red de cloacas.

Tramos interumpidos y desvíos cerca de Plaza Italia Para concretar las obras de saneamiento e infraestructura básica de manera segura, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido desde el 6 hasta el 20 de octubre.

Los tramos afectados por el corte abarcan:

Calle Alvear: en el tramo comprendido desde San Rafael hasta calle Laprida.