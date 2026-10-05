"Bermejo en Foco": la actividad surgida en pandemia que involucró a la comunidad educativa para resguardar la identidad del pueblo

Bermejo es una localidad de Caucete que se encuentra a más de 100 kilómetros de la Ciudad de San Juan y sin duda es uno de los sitios turísticos religiosos más convocantes luego de la Difunta Correa, ya que en el pueblo se encuentra el santuario de San Expedito. Allí viven cientos de familias, algunas de ellas que durante generaciones echaron raíces en el pueblo. Con la intención que la memoria colectiva no quedara en el olvido, apuntando a los que vienen, surgió el proyecto “Bermejo en Foco” , una propuesta educativa que trascendió los limites de la escuela.

El proyecto pedagógico, artístico y cultural es de la Escuela Secundaria República Argentina, que funciona precisamente en el pueblo. El principal objetivo, cuando nació, fue rescatar la identidad local a través de fotografías que los mismos jóvenes tomaban de situaciones que para ellos representaba al pueblo, como costumbres, tradiciones, paisajes y recuerdos familiares. Sin embargo, con el paso de los años la actividad creció al punto tal que incorporó videos y herramientas digitales.

“Este proyecto pedagógico, artístico y cultural pretende revalorizar el escenario local y regional. La idea fundamental es mantener los recuerdos históricos y culturales, reconocer el escenario natural y recoger información histórica, tejiendo redes socioculturales para la posterior conservación del patrimonio cultural de Bermejo” , explicó Lautaro Arce, alumno de la institución, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El proyecto comenzó en 2020, en plena pandemia. Debido a las restricciones propias de la época, surgió desde el cuerpo docente proponerles a los estudiantes tomar fotografías con sus propios celulares. La intención inicial era generar un archivo escolar que permitiera reunir imágenes y mantener los vínculos en un contexto marcado por el aislamiento.

Con el tiempo, aquella recopilación fue tomando otra dimensión. El trabajo de los alumnos y docentes derivó en una fotogalería física, con 50 obras impresas, y una versión virtual que reúne más de 120 fotografías, a la que se puede acceder mediante un código QR.

“Lo que pretendemos es tejer redes de cultura y comunicación a través de la fotografía para que no se pierdan la identidad, las tradiciones, los hábitos y las costumbres, sobre todo entre los jóvenes”, señaló el profesor Willy González, docente de la institución.

Uno de los rasgos distintivos de Bermejo en Foco es su carácter interdisciplinario. La iniciativa involucró a docentes de distintas áreas, desde Artes Visuales y Tecnología hasta Matemática y Filosofía, además de estudiantes de diferentes cursos. Mientras algunos participaron en la producción de fotografías, otros trabajaron en las obras artísticas, la organización de la muestra y la incorporación de herramientas digitales.

La experiencia también busca que los jóvenes desarrollen habilidades de comunicación, escritura y expresión oral, además de animarse a conocer otros espacios y compartir sus producciones fuera de su localidad.

“Sabemos que Bermejo, donde se ubica nuestra escuela, está a unos 110 kilómetros del centro. Entonces, queremos que los chicos también puedan conocer otros escenarios, salir de su burbuja y animarse a hacer otras cosas”, sostuvo el docente.

Del registro fotográfico a los archivos audiovisuales y el desafío de llevar Bermejo en Foco a otros espacios

Aunque la etapa inicial del proyecto concluyó en 2022, el trabajo continuó con nuevas propuestas. En 2023, la escuela avanzó en la construcción de la galería virtual y, durante 2024, incorporó el registro audiovisual con una nueva etapa denominada Bermejo en Foco 2.

En esa instancia, los estudiantes y docentes recuperaron filmaciones antiguas que encontraron en YouTube, realizadas por un documentalista francés durante los años 1988 y 1989 en Bermejo. El material permitió observar cómo era la vida en el pueblo décadas atrás y reconocer a familiares de los propios alumnos en las imágenes. “Fue muy emocionante porque los chicos pudieron ver a sus abuelos y bisabuelos en movimiento, y conocer cómo era la vida del pueblo en los años 80”, recordó González.

La experiencia amplió el sentido original de la propuesta: ya no se trataba solamente de conservar fotografías actuales, sino también de recuperar registros del pasado y vincularlos con la memoria familiar y colectiva.

Actualmente, el objetivo es compartir el proyecto fuera de la escuela y acercarlo a otros escenarios, para que más personas puedan conocer el patrimonio cultural de Bermejo a través de la mirada de sus habitantes más jóvenes.

La iniciativa cuenta con la participación de gran parte de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes de tercero a sexto año de secundaria, que se suman a las distintas etapas de producción y difusión.

Con fotografías, videos y recursos digitales, Bermejo en Foco propone una forma de contar la historia desde adentro, con imágenes tomadas por quienes viven en el lugar y conocen sus costumbres, sus paisajes y sus protagonistas.