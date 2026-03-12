Brigadas Educativas y una nueva colecta que espera llegar con útiles a alrededor de 150 niños y niñas

Por tercer año consecutivo Brigadas Educativas pone en marcha la colecta que apunta a la solidaridad de los sanjuaninos. Qué reúnen, dónde se pueden entregar las donaciones y todos los detalles.

Un año más desde Brigadas Educativas, el grupo local que por medio de la educación y con acciones en el territorio busca facilitar el acceso a la educación, dio inicio a la colecta de útiles. En esta oportunidad, el objetivo es poder llegar con kits completos a alrededor de 150 niños y niñas distribuidos en tres barrios sanjuaninos. Sin fecha de finalización, las expectativas están puestas en la solidad de la comunidad.

Alejo García, integrante de Brigadas Educativas, comentó que se trata de la tercera colecta que realizan de manera consecutiva, apuntando a ayudar a los menores de los barrios populares a los que llegan con las clases de apoyo y el refuerzo educativo. “La idea es poder reunir la mayor cantidad posible de útiles para que cuenten con todo lo necesario para poder ir a la escuela, porque hoy en día la canasta escolar tiene un valor muy alto y a veces se complica conseguir todo lo que piden en las escuelas”, destacó el joven a DIARIO DE CUYO.

Dentro de las donaciones que reciben, apuntan a mochilas, cartucheras, lápices negros, lápices de colores, lapiceras y cuadernos; aunque también abren la posibilidad de sumar cualquier otro objeto que se utiliza en las escuelas, como elementos de geometría, gomas para borrar, fibras, crayones, entre otros. Reunidas todas las donaciones, los integrantes de Brigadas armarán distintos kits que se entregarán a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las clases que brindan cada sábado.

image Las expectativas del grupo este año son las mejores. Al respecto, Alejo detalló: “Siempre nos sorprendemos de la solidad de San Juan. Hemos tenido la suerte de contar con escuelas privadas que arman campaña dentro de la institución y luego se ponen en contacto con nosotros. También muchos particulares que a veces no se pueden acercar hasta los puntos donde recibimos las donaciones, pero se contactan y coordinamos la búsqueda de la donación. Hay mucha voluntad”.

SaveClip.App_438903785_1118258242792207_8765910996174317430_n Con estas acciones, los integrantes de Brigadas Educativas pretenden acompañar a estudiantes de los barrios Alfonso XIII, La Esperanza y Villa Larman en el inicio del ciclo lectivo.