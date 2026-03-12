El Picódromo Albardón cierra la temporada nocturna con una doble jornada de picadas y adrenalina

Los encuentros en el Picódromo Albardón fueron organizados por la Unión Volantes Albardón y se desarrollarán este próximo fin de semana.

El Picódromo Albardón despide la temporada nocturna con una doble jornada de picadas de autos y motos.

El Picódromo Albardón, en el departamento Alabardón, cerrará a lo grande la temporada nocturna. La Unión Volantes Albardón organizó una doble jornada a pura adrenalina con picadas de autos y motos para disfrute de las familias fierreras. Los encuentros se realizarán este próximo fin de semana con la presencia confirmada de varios teams destacados.

El Picódromo Albardón volverá a encender la noche sanjuanina con las mejores picadas de autos y motos para despedir la temporada nocturna a puro motor, velocidad y adrenalina. Las competencias, organizas por la Unión Volantes Albardón y auspiciadas por la Municipalidad de Albardón, arrancarán mañana y continuarán el sábado.

motos2 Las motos serán las encardas de abrir la doble jornada de picadas en el Picódromo de Albardón. Mañana viernes 13 de marzo se realizarán las picadas de motos con la participación de los vehículos más rápidos, de pilotos de alto nivel y todo el show de ¼ de milla. Para esta instancia ya confirmaron su presencia el TEAM CV RACING, de la provincia de Mendoza; Yony Allende, del Team JDA Competición; José Rizzo, del Team Cortez; y Team Racing López, entre otros.

En tanto que el sábado 14 de marzo serán los autos los encargados de encender la adrenalina con motores preparados y acelerador a fondo para brinda en mejor show sobre la pista. Esta jornada contará con la participación de un protagonista fuerte de la categoría como es Eduardo Perugini, de la provincia de Mendoza. También participarán Matías Virhues, Guillermo García y Franco Reinoso del Team DG Motors.

Detalles de las picadas en el Picódromo Albardón Ambas jornadas de picadas se desarrollarán en el Picódromo de Albardón, en Ruta 40, Villicum, departamento Albardón. Además de la adrenalina de las competencias, la gente podrá disfrutar de un sector gastronómico y de música.Ambas picadas arrancarán a partir de las 20.