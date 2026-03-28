Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: récord de gauchos, buen ritmo y regalo para las agrupaciones, los detalles de la segunda jornada

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa celebra su XXXV edición con un gran marco de asistencia e interesantes novedades. Tras un arribo exitoso a Caucete el viernes, aun con la claridad del día iluminando la llegada; y una noche de descanso de por medio, los gauchos alistaron sus caballos y partieron hacia el paraje en Vallecito éste sábado a primera hora.

La Cabalgata de Fe contará con la participación de gauchos de siete provincias argentinas y de Chile

[FOTOS] Las mejores postales de una nueva edición de la Cabalgata de la Fe hacia la Difunta Correa

Alrededor de las 8:30 comenzó a ingresar la columna sobre la Senda del Peregrino, que son unos 29 kilómetros hasta el santuario. Luciano Pereyra, miembro de la Federación Gaucha Sanjuanina y reconocido payador detalló a DIARIO DE CUYO que todo marchó dentro de los ritmos esperados, arribando al paraje alrededor de las 13 horas, donde no solo se tenían previstas actividades más que interesantes, sino que además aguardaban que el público que suele acompañarlos sea mayor al de ediciones anteriores.

Con relación a la cantidad de gauchos que participan en esta edición, Pereyra detalló que según lo informado por la Policía de San Juan están sobre los 5.200 jinetes , más de los que partieron, observando la incorporación de agrupaciones como de grupos menores que los fueron esperando en los trayectos para sumarse a la travesía.

Tras el arribo al paraje se dió inicio al acto formal donde se contó con palabras del gobernador Marcelo Orrego. Sobre este punto, Pereyra resaltó que por primera vez un primer mandatario provincial acompaña la cabalgata desde la salida hasta el arribo en Caucete. Generalmente están presentes hasta el Monumento al Gaucho, en Santa Lucía, pero en esta oportunidad Orrego hizo todo el trayecto de la primera jornada. “Es algo que nos enorgullece contarlo porque no había pasado antes” , detalló.

Durante el acto se compartió un momento emotivo con homenajes y descubrimiento de placas, más el recibimiento de Sergio Galleguillo, quien le pondrá la voz y el ritmo a la gran celebración. Pero eso no fue todo.

“Este año la Federación Gaucha Sanjuanina les dió lechón y cordero a todas las agrupaciones adheridas a la institución. Esto es algo nuevo que se ha implementado este año”, comentó Pereyra.

Tras el almuerzo, tal como estaba previsto, fue turno de la jineteada a la Difunta, un evento que busca instalarse en el calendario oficial de la Federación y ser parte de la cabalgata. En esta oportunidad, con un predio totalmente renovado y acondicionado, se hará la jineteada con 40 montas buscando un campeón para la categoría basto y otro para la categoría grupa.

La intención es iniciar con la jineteada alrededor de las 16 horas de no mediar ningún inconveniente en el medio que lleve a modificar los horarios.

Con los nuevos campeones consagrados, la celebración continuará con el festival artístico que contará con la presencia de la Academia de Danzas del Santuario, el Ballet Oficial de las Federación Gaucha, y la voz inconfundible de Giselle Aldeco. También estarán en escena Saypa y Tres para el Canto, culminando la velada con el broche de oro: Sergio Galleguillo.

El propósito de la organización es poder comenzar con el festival sobre las 20 horas, y estiman que la cantidad de asistentes será mayor, debido a la cantidad de personas que se irán sumando durante el transcurso del día.

Pensando en la próxima edición de la Cabalgata de Fe hacia la Difunta Correa, con interesantes novedades

Pereyra recordó los anuncios que realizó Ariel Caik este viernes, en la previa a la nueva edición, con interesantes novedades que se incorporarán el próximo año.

Dentro de los anuncios se encuentra la incorporación de un día adicional. De esta manera el traslado de los jinetes continuaría siendo de dos días, mientras que la tercera jornada se destinará al gran festival con payadores, locutores de renombre, presencia de tropillas de toda la provincia y las infaltables destrezas criollas que hacen a la tradición gaucha.

Además, se realizará el sorteo de trailers para el traslado equino entre las agrupaciones que son parte de la Federación, siendo de gran ayuda para el movimiento de los caballos que cada fin de semana son protagonistas de las festividades en distintos puntos de la provincia.