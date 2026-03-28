Cálido y sin viento, así estará el tiempo en San Juan este sábado 28 de marzo

Clima en San Juan: así estará el tiempo este sábado 28 de marzo

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 28 de marzo, la jornada se presentará con condiciones meteorológicas estables en San Juan, en una jornada ideal para actividades al aire libre.

Según el pronóstico, la temperatura mínima se ubicará en los 18°C durante las primeras horas, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 32 °C.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que por la mañana esté algo nublado, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y manteniéndose en condiciones similares por la noche.

El viento será del sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 32 km/h, sin ráfagas intensas.