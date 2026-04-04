    • 4 de abril de 2026 - 22:12

    CANME llegará con aceite de cannabis a las farmacias de los departamentos alejados en los próximos meses

    Así lo adelantó el doctor Gonzalo Campos, titular de CANME. Lo que resta para llegar a los departamentos alejados y los próximos proyectos de la empresa.

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    San Juan autoriza la venta en las farmacias del Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde la creación de CANME uno de los principales éxitos de la empresa fue el posicionamiento del aceite de CBD 10% en las farmacias sanjuaninas a partir de este año. Con el propósito de seguir creciendo y llegar a la mayor población posible, es que se está culminado con la letra chica del convenio que permitirá llegar con el producto a los departamentos alejados.

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    Así lo confirmó el doctor Gonzalo Campos, presidente de CANME, en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Estamos pronto a firmar un convenio muy importante con una droguería local para la comercialización en sectores vinculados a los departamentos alejados”, destacó la máxima autoridad de la empresa en el marco del inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial.

    Se trata de un convenio con la droguería CoFarmen, la mayor distribuidora de la provincia, permitiendo que el producto pueda ubicarse en farmacias de los cuatro departamentos alejados (Calingasta, Jáchal, Valle Fértil e Iglesia), además de Sarmiento, San Martín, Caucete y Angaco. El funcionario procuró ser cauto al hablar de fechas, ya que aún restan algunas definiciones que le están dando forma al convenio, pero la intensión es que pueda darse en el corto plazo.

    La decisión de llegar a más puntos de la provincia se basa, en parte, en la demanda del producto que registraron durante los primeros meses de presencia en las góndolas de las farmacias locales. “Los resultados son altamente positivos en torno a la demanda de la gente. En la marcha veremos cómo irá evolucionando esto, pero creo que serán cuestiones altamente positivas, no solo para la empresa y para la salud”, comentó Campos.

    San Juan autoriza la venta en las farmacias del Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10

    El desafío actual, además de llegar a más farmacias locales con el producto, es que la gente vaya aceptando el aceite de cannabis. “Tiene una etapa de evolución, creemos que andaremos muy bien. Vamos haciendo las cosas seriamente”, reflexionó la autoridad de CANME.

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    Varios son los proyectos que tiene la empresa para este año. Uno de los adelantos que brindó Campos fue que en los próximos tres meses (previsto para julio) estarán lanzando al mercado el producto de 30ml, siendo una opción de mayor tamaño a la que existe actualmente que es el gotero de 10ml. Pero eso no será todo.

    Continuar trabajando en la comunicación y difusión de las características y particularidades del aceite de cannabis es uno de los ejes a desarrollar este año. En ese sentido, Campos indicó que se dará continuidad a la formación conjunta de profesionales médicos, para que tengan conocimientos sobre esta herramienta que acompaña a tratamientos puntuales, sus beneficios y cómo puede ayudar a aliviar patologías puntuales.

    “Estamos trabajando desde hace tiempo con la formación, siempre a disposición. Hay médicos que están trabajando con nosotros. Es un camino largo, hay que ver la luz al final del túnel, pero seguiremos trabajando con nuestro equipo”, finalizó Gonzalo Campos.

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