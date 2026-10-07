Capital: este jueves continúa el tránsito cortado en avenida Alem por trabajos de repavimentación

En el marco del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará este jueves 8 de octubre cortes de tránsito en la trocha Este de avenida L. Alem, entre Mitre y Santa Fe, por tareas de repavimentación.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 8 de octubre con su cronograma de mejoras viales en el marco del Plan 50 Cuadras, interviniendo una de las arterias neurálgicas del microcentro capitalino para optimizar la circulación vehicular y recuperar la traza asfáltica.

Los trabajos pesados de repavimentación se concentrarán específicamente sobre la trocha Este de la avenida L. Alem, en el tramo comprendido entre calle Mitre y avenida Santa Fe.

Cortes y restricciones en el tránsito Debido a la magnitud de las maquinarias y al despliegue de operarios en la zona, el tránsito quedará totalmente restringido en ese sector durante toda la jornada.