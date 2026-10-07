    • 7 de octubre de 2026 - 21:15

    Capital: este jueves continúa el tránsito cortado en avenida Alem por trabajos de repavimentación

    En el marco del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará este jueves 8 de octubre cortes de tránsito en la trocha Este de avenida L. Alem, entre Mitre y Santa Fe, por tareas de repavimentación.

    49e8ab2db19a0aa70b728f992f576940_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 8 de octubre con su cronograma de mejoras viales en el marco del Plan 50 Cuadras, interviniendo una de las arterias neurálgicas del microcentro capitalino para optimizar la circulación vehicular y recuperar la traza asfáltica.

    Leé además

    Revólver secuestrado.

    Detuvieron en Capital a un joven con un revólver y una moto robada
    Procedimiento policial.

    Secuestraron dos motos adulteradas durante controles policiales en Sarmiento y Capital

    Los trabajos pesados de repavimentación se concentrarán específicamente sobre la trocha Este de la avenida L. Alem, en el tramo comprendido entre calle Mitre y avenida Santa Fe.

    Cortes y restricciones en el tránsito

    Debido a la magnitud de las maquinarias y al despliegue de operarios en la zona, el tránsito quedará totalmente restringido en ese sector durante toda la jornada.

    Desde el municipio solicitaron a los conductores y vecinos que circulan habitualmente por el lugar evitar la zona en la medida de lo posible y planificar vías alternativas para prevenir demoras en los desplazamientos. Asimismo, recordaron la importancia de respetar estrictamente la cartelería preventiva y atender las indicaciones del personal de tránsito apostado en las inmediaciones para ordenar el flujo vehicular.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    evacuaron un colegio en capital tras una falsa amenaza de bomba y demoraron a tres menores

    Evacuaron un colegio en Capital tras una falsa amenaza de bomba y demoraron a tres menores

    El detenido de apellido Ahumada.

    Cayó "in fraganti" intentando robar en una obra en construcción en Capital

    como sigue la salud de lucas munoz tras el violento choque en ignacio de la roza y sarmiento

    Cómo sigue la salud de Lucas Muñoz tras el violento choque en Ignacio de la Roza y Sarmiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    educacion sismica: este viernes las escuelas de todos los turnos pondran a prueba sus planes de evacuacion

    Educación sísmica: este viernes las escuelas de todos los turnos pondrán a prueba sus planes de evacuación

    Por Redacción Diario de Cuyo