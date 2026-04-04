    • 4 de abril de 2026 - 10:31

    Capital: lanzan operativo gratuito de atención oftalmológica para chicos

    Será del 6 al 10 de abril en el CIC del barrio Manantial. También habrá controles médicos, vacunación y trámites.

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    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció un operativo integral de salud que incluirá atención oftalmológica gratuita para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con la posibilidad de gestionar anteojos sin costo.

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    La actividad se desarrollará del 6 al 10 de abril en el CIC del barrio Manantial, ubicado en Agustín Gómez 44 Oeste, en Trinidad. Durante esas jornadas, se realizarán controles oftalmológicos de 9 a 13, mientras que de 14 a 16 se recibirán recetas médicas para la fabricación de lentes.

    Además del servicio de salud visual, el operativo ofrecerá múltiples prestaciones para todas las edades, entre ellas controles de signos vitales, vacunación, atención de medicina de familia, test de ITS, odontología, salud mental y actividades vinculadas al programa antisedentarismo.

    También se podrán realizar trámites como la gestión de DNI y tarjeta SUBE, además de acceder a vacunación canina.

    El acceso a todos los servicios será por orden de llegada, con la presentación del DNI.

    La iniciativa forma parte del programa “Ver para Ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, en conjunto con el Gobierno de San Juan y el municipio capitalino.

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