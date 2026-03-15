Capital organizó un encuentro para que las mujeres cuiden su salud y practiquen actividades físicas

Se trata de la 3ª edición del Programa Integral para Mujeres que puso en marcha la Municipalidad de Capital.

Por tercer año consecutivo, Capital realizará el Programa Integral para Mujeres, con controles de salud y actividades físicas.

Este próximo lunes 16 de marzo Capital realizará una nueva edición de Programa Integral para Mujeres que tiene por finalidad fomentar los cuidados de salud, la actividad física y también el encuentro social y recreativo. Todas las actividades, organizadas por el municipio de esta comuna, son con participación libre y gratuita.

En el sector de la salud, las mujeres podrán acceder a los estudios ginecológicos que se realizan en los trailers de salud del Sanatorio Argentino como los testeos de prevención de cáncer de mama, y el Papanicolaou y la colposcopia para detectar cáncer de cuello de útero. También los controles que realiza el Departamento de Enfermería del Hospital Rawson como el testeo de cáncer de cuello de útero.

salud2 Durante la jornada del Programa Integral para Mujeres, las participantes podrán acceder a los servicios de salud que ofrece Capital. También tendrán acceso a los servicios que realizan los dispositivos de la Dirección de Salud Municipal: vacunación de calendario completo; controles y asesoramiento de nutrición; y exámenes de enfermedades de transmisión sexual.

A moverse en Capital Las mujeres que participen del Programa Integral de Capital también podrán ponerse en movimiento con las actividades organizadas por el municipio para terminar con el sedentarismo: clases de zumba, de yoga y de stretching junto a diferentes profesoras e instructoras.

Además podrán participar de un taller de reciclaje con alumnos de la Unión Vecinal Barrio Cabot en un espacio de suprareciclaje.