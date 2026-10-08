Caucete impulsa la recolección de tecnología y de pilas en desuso  para cuidar el entorno

Bajo la premisa de que "Cada pequeña acción suma al cuidado de nuestro ambiente", el municipio de Caucete lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para impulsar hábitos responsables e integrar a la ciudadanía en la construcción de un departamento más limpio y sustentable.
Con la idea de dar una nueva vida a la tecnología fuera de servicio y evitar que materiales dañinos terminen en basurales o afecten los recursos naturales, la comuna dispuso puntos limpios de recepción permanente y periódica para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y para pilas usadas.
Campaña de Recolección de RAEE
Los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso contienen materiales valiosos que pueden recuperarse para su reutilización y reciclaje, pero también poseen sustancias potencialmente contaminantes si no se procesan de forma adecuada. Mediante esta iniciativa, se busca evitar que estos artefactos sean descartados en lugares inadecuados.
¿Qué elementos se pueden entregar?
Los vecinos pueden acercar una amplia variedad de equipos y accesorios en desuso:
- Informática y telefonía: Computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouse, celulares y tablets.
- Periféricos y componentes: Impresoras, cables, cargadores, fuentes, placas y componentes electrónicos.
- Conectividad y sonido: Routers, módems, decodificadores, auriculares y parlantes.
- Entretenimiento e imagen: Consolas, controles de videojuegos, cámaras fotográficas y de video.
Días, horarios y punto de recepción
- Días y horario: todos los miércoles de 8 a 12.
- Lugar: Centro de Zoonosis Municipal (Calle Belgrano 162, CEDEMU Inclusivo).
Campaña de Recolección de Pilas
Las pilas y baterías agotadas representan un riesgo particular para el ecosistema si son arrojadas junto a la basura común. Al degradarse, pueden liberar sustancias químicas altamente contaminantes que filtran y afectan de manera directa la calidad del suelo y de las napa de agua. Separarlas en origen y darles un tratamiento adecuado permite reducir drásticamente su impacto ambiental.
Días, horarios y punto de recepción
- Días y horario: Todos los días de 8 a 12.
- Lugar: Centro de Zoonosis Municipal (Calle Belgrano 162, CEDEMU Inclusivo).
Un compromiso compartido en Caucete
Desde el municipio invitan a todas las familias, comercios e instituciones cauceteras a sumarse activamente revisando en sus hogares aquellos aparatos y pilas sin uso que acumulan polvo. Llevándolos al punto de recolección indicado, cada vecino contribuye directamente a proteger el entorno local y asegurar un futuro más sustentable para la comunidad.