Caucete impulsa la recolección de tecnología y de pilas en desuso  para cuidar el entorno

Bajo la premisa de que "Cada pequeña acción suma al cuidado de nuestro ambiente", el municipio de Caucete lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para impulsar hábitos responsables e integrar a la ciudadanía en la construcción de un departamento más limpio y sustentable .

Con la idea de dar una nueva vida a la tecnología fuera de servicio y evitar que materiales dañinos terminen en basurales o afecten los recursos naturales, la comuna dispuso puntos limpios de recepción permanente y periódica para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y para pilas usadas.

Los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso contienen materiales valiosos que pueden recuperarse para su reutilización y reciclaje, pero también poseen sustancias potencialmente contaminantes si no se procesan de forma adecuada. Mediante esta iniciativa, se busca evitar que estos artefactos sean descartados en lugares inadecuados.

Informática y telefonía: Computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouse, celulares y tablets.

Computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouse, celulares y tablets. Periféricos y componentes: Impresoras, cables, cargadores, fuentes, placas y componentes electrónicos.

Impresoras, cables, cargadores, fuentes, placas y componentes electrónicos. Conectividad y sonido: Routers, módems, decodificadores, auriculares y parlantes.

Routers, módems, decodificadores, auriculares y parlantes. Entretenimiento e imagen: Consolas, controles de videojuegos, cámaras fotográficas y de video.

Días, horarios y punto de recepción

Días y horario: todos los miércoles de 8 a 12.

todos los miércoles de 8 a 12. Lugar: Centro de Zoonosis Municipal (Calle Belgrano 162, CEDEMU Inclusivo).

Campaña de Recolección de Pilas

Las pilas y baterías agotadas representan un riesgo particular para el ecosistema si son arrojadas junto a la basura común. Al degradarse, pueden liberar sustancias químicas altamente contaminantes que filtran y afectan de manera directa la calidad del suelo y de las napa de agua. Separarlas en origen y darles un tratamiento adecuado permite reducir drásticamente su impacto ambiental.

Días, horarios y punto de recepción

Días y horario: Todos los días de 8 a 12.

Todos los días de 8 a 12. Lugar: Centro de Zoonosis Municipal (Calle Belgrano 162, CEDEMU Inclusivo).

Un compromiso compartido en Caucete

Desde el municipio invitan a todas las familias, comercios e instituciones cauceteras a sumarse activamente revisando en sus hogares aquellos aparatos y pilas sin uso que acumulan polvo. Llevándolos al punto de recolección indicado, cada vecino contribuye directamente a proteger el entorno local y asegurar un futuro más sustentable para la comunidad.