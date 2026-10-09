Caucete: la Escuela José María de Los Ríos ganó el concurso sobre el fundador del departamento

Este vienes, Caucete vivió una jornada histórica con la realización del primer concurso escolar de preguntas y respuestas sobre la vida y obra de José María de Los Ríos, organizado por uno de los Rotary Club de Caucete . Lo ganó la escuela que justamente lleva el nombre del fundador del departamento.

En el marco del Aniversario de Caucete, el Rotary Club José María de los Ríos , organizó el primer concurso escolar sobre la vida y obra del fundador de Caucete del cual lleva su nombre. Participaron del certamen 13 escuelas locales de nivel primario y lo ganó la Escuela José María de los Ríos.

Las cita era a las 14, en el Salón Cultural de Caucete, y los alumnos de las escuelas participantes llegaron puntualmente y sin poder ocultar su nerviosismo y entusiasmo . Las chicas acomodaron constantemente el moño blanco que usaron en el peinado para estar muy presentables. Mientras que los varones, igualmente elegantes, se mordieron la uñas antes de subir al escenario para participar de la primera ronda de preguntas.

Tras realizar un sorteo para determinar la dupla de escuelas que iba a enfrentarse en la primera instancia eliminatoria, comenzó el certamen que incluyó la realización de tres preguntas sobre la vida y obra de José María de Los Ríos. Todos los alumnos supieron las respuestas, pero sólo ganaron quienes levantaron su mano primero para responder y que recibieron la aprobación del jurado por responder correctamente.

Los alumnos de las escuelas Saturnino Salas, Obispo Zapata, José María de Los Ríos, Los Manantiales, Andina, Isidro Zavalla y Arturo Beruti fueron los primeros en responder correctamente y pasaron a la segunda ronda, con los mismos nervios y entusiasmo del inicio.

El concurso continuó bajo la misma modalidad de tres preguntas, coronando ganadores a los alumnos en levantar la mano primeros para responder y de hacerlo correctamente. Así se llegó a la semifinal, instancia en la que midieron sus conocimientos los chicos de las escuelas Saturnino Salas que se enfrentaron a los alumnos de Isidro Zavalla que compitieron en primer lugar. Luego se enfrentaron los estudiantes de las escuelas José María de Los Ríos y Andina. De esta manera, las escuelas que llegaron a la final del concurso fueron la José María de Los Ríos y la Isidro Zavalla.

Una definición por acción rápida

En la instancia final se realizaron 5 preguntas para poner a prueba el conocimiento de los alumnos finalistas sobre la vida del fundador de Caucete. Y la definición fue cabeza a cabeza porque los alumnos respondieron bien a todas las preguntas. La diferencia fue la rapidez con que levantaron la mano para responder. Por unas milésima de segundos, Zoe Coria Moreta, alumna de la Escuela José María de Los Ríos se consagró ganadora del Primer Certamen de Preguntas y Respuestas "Detectives de Caucete: Misión fundador".

Tras la finalización del concurso, comenzó la entrega de premios que no fueron sólo fue para las dos finalistas, Zoe Coria Moreta y Astrid Adaro (primer y segundo puesto respectivamente’, sino para todos los alumnos participantes ‘por haber honrado la memoria de José María de Los Ríos y por mantener viva la historia de Caucete’.