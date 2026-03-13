    • 13 de marzo de 2026 - 10:18

    Cerca de 70 mil sanjuaninos podrían regularizar aportes para acceder a la jubilación

    Miles de sanjuaninos están en condiciones de completar aportes faltantes. En 2025 se registraron más de 4.000 consultas y ya se concretaron 745 jubilaciones.

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    Cerca de 70 mil sanjuaninos podrían regularizar aportes para acceder a la jubilación

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan dio a conocer el balance de la labor realizada por la Dirección de Asesoramiento Previsional. Según las estimaciones oficiales, existe una población cercana a 70 mil sanjuaninos que se encuentran en condiciones de regularizar aportes previsionales en caso de tener períodos faltantes.

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    En detalle en San Juan, se calcula que hay 38.300 mujeres de entre 50 y 59 años y 36.000 varones de entre 55 y 64 años que podrían avanzar con este proceso para acceder a su retiro. Los números fueron aportados por la Dirección de Asesoramiento Previsional, organismo encargado de brindar información y asistencia para la gestión de jubilaciones y pensiones en toda la provincia

    Desde el inicio de la actual gestión, el organismo logró concretar 745 jubilaciones, mientras que 899 procedimientos jubilatorios fueron iniciados a partir de un total de 4.079 consultas registradas durante 2025.

    De acuerdo con el informe oficial, las consultas se canalizaron a través de distintos medios: 1.779 de manera presencial, 1.546 mediante WhatsApp y 754 por vía telefónica, lo que refleja el interés de la población por acceder a asesoramiento previsional.

    Por otra parte, el Ministerio de Gobierno también difundió los datos correspondientes a enero y febrero de 2026, período en el que se recibieron 940 consultas: 388 presenciales, 398 por WhatsApp y 154 telefónicas. A partir de estas consultas, se iniciaron 198 expedientes que cumplían con los requisitos necesarios para avanzar en el trámite jubilatorio.

    Desde el organismo recordaron que el servicio de asesoramiento previsional es gratuito y se brinda en las oficinas ubicadas en Sarmiento 134 Norte y en Casa de Gobierno, Pabellón 5, donde los interesados pueden recibir orientación y acompañamiento para gestionar su jubilación o pensión.

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