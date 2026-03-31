Chau veranito en San Juan: tras el calor, un frente frío traerá temperaturas otoñales para Semana Santa

Se termina el "veranito". Luego de varios días con temperaturas propias del verano, el clima en San Juan comienza a dar un giro hacia condiciones más acordes al otoño . Así lo confirmó el climatólogo Germán Poblete , quien detalló que el intenso calor de los últimos días tiene las horas contadas y que un sistema frontal traerá alivio progresivo.

Madre de la niña embarazada en San Juan: "Yo no sabía que de noche se le metía en la cama a mi hija"

Visibilidad trans y una fecha que promueve la empatía: "Tenemos que unirnos para resguardar los derechos que nos costaron sangre y lágrima"

Este martes 31 de marzo marca el cierre de lo que el especialista definió como un “veranito”, con máximas que volvieron a ubicarse entre los 36 y 37 grados, al igual que el lunes. Las altas mínimas, cercanas a los 24 grados, evidencian la persistencia de aire subtropical en la región.

Para Semana Santa , en tanto, se esperan temperaturas agradables durante el jueves y viernes, mientras que el ingreso del nuevo frente consolidará el ambiente otoñal durante el fin de semana.

Sin embargo, el panorama cambiará desde este miércoles con el ingreso de un frente frío . Se espera un descenso significativo de la temperatura, c on una mínima de 22 grados y una máxima que apenas alcanzará los 27. El viento sur comenzará a hacerse presente con intensidad moderada, acompañado de abundante nubosidad durante gran parte del día.

Las condiciones se mantendrán similares el jueves, con temperaturas aún más agradables: la mínima descenderá a 19 grados y la máxima rondará los 28, con cielo mayormente nublado y viento del sur.

El viernes, el efecto del frente frío comenzará a disiparse, lo que permitirá un leve repunte térmico. La máxima trepará a unos 31 grados, con una jornada más soleada, especialmente durante la mañana.

Pero el momento de sacar por fin las camperas será entre viernes y sábado. Es que un nuevo frente frío, más intenso y cercano, ingresará entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Este fenómeno podría generar lloviznas en las primeras horas del día y dará paso a un marcado descenso de la temperatura. Para el sábado se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de apenas 22, con cielo mayormente nublado y un viento sur más intenso, configurando una jornada más fresca.

El domingo continuará bajo condiciones similares, con abundante nubosidad y un ambiente más frío: la mínima caerá a 12 grados y la máxima se mantendrá en torno a los 21.

En tanto, el lunes se presentará con mayor presencia de sol, aunque con temperaturas bajas, con una mínima cercana a los 11 grados y una máxima que no superará los 21.

De esta manera, el tramo comprendido entre el sábado y el lunes estará marcado por un cambio rotundo en las condiciones térmicas, con jornadas frescas a casi frías.