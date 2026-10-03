Chimbas corre por la vida: vuelve la maratón para concientizar sobre el cáncer de mama

Chimbas volverá a correr por la prevención del cáncer de mama el próximo sábado 17 de octubre, con una nueva edición de la Maratón y Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama. La propuesta comenzará a las 18 y combinará actividad física, concientización y acciones concretas vinculadas con la detección temprana.

Femicidio seguido de suicidio en Chimbas: la autopsia confirmó cómo murió la pareja y reconstruyeron sus últimos minutos

Femicidio seguido de suicidio en Chimbas: los polémicos posteos del agresor relacionados a infidelidad y deudas

Bajo el lema “Corramos por la vida” , la jornada organizada por la Municipalidad de Chimbas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá dos modalidades para que toda la comunidad pueda participar: una carrera competitiva de 10 kilómetros y una caminata participativa de 3 kilómetros .

La concentración y largada se realizarán en el Parque de los Abrazos , mientras que ambos recorridos finalizarán en la Plaza de Villa Obrera. La inscripción será gratuita y la convocatoria está dirigida tanto a quienes quieran competir como a quienes prefieran caminar y acompañar la iniciativa.

La prueba de 10K comenzará en el Parque de los Abrazos y continuará por calle 25 de Mayo, Bonduel y Tulum. Luego, los participantes se incorporarán al sector de avenida José Domingo Perón —avenida Costanera—, seguirán por avenida Benavídez y finalmente tomarán calle Calívar hasta llegar a la Plaza de Villa Obrera.

En tanto, la caminata de 3K tendrá un circuito más corto. Desde el Parque de los Abrazos avanzará por calle Bonduel, continuará por Tulum y luego tomará Calívar hasta alcanzar el mismo punto de llegada.

Más allá del carácter deportivo, la actividad busca instalar un mensaje relacionado con la importancia de la prevención y los controles médicos. La intención es que la jornada sirva como espacio de encuentro para acompañar a quienes atravesaron o atraviesan un diagnóstico de cáncer de mama y, al mismo tiempo, acercar información a toda la comunidad.

También habrá acceso a estudios de prevención

La propuesta contará además con un componente sanitario. En el marco del convenio entre la Municipalidad de Chimbas y la Fundación Sanatorio Argentino, durante la jornada se estarán agendando turnos para estudios vinculados con la detección temprana del cáncer de mama.

De esta manera, la iniciativa buscará ir más allá de la concientización y facilitar el acceso a herramientas concretas de prevención, articulando la actividad municipal con instituciones especializadas en el cuidado de la salud.

La detección temprana constituye uno de los principales ejes en la lucha contra esta enfermedad, ya que permite identificar casos en etapas iniciales y mejorar las posibilidades de tratamiento. Por eso, durante octubre, las campañas de sensibilización apuntan especialmente a promover la información y el acceso oportuno a los controles.

Una jornada para correr, caminar y acompañar

La actividad del 17 de octubre se enmarca en las acciones de concientización que se desarrollan durante octubre, reconocido internacionalmente como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Desde el Municipio plantean la jornada como una oportunidad para acercar el mensaje de prevención a los vecinos a través del deporte y la participación comunitaria. Correr, caminar, informarse y acompañar serán las distintas formas de formar parte de una iniciativa que busca poner el cuidado de la salud en el centro.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Se podrá participar de los 10K competitivos o de la caminata de 3K, sin necesidad de contar con experiencia previa para esta última modalidad.

La inscripción es gratuita y el formulario para participar se encuentra disponible en el siguiente link: https://forms.gle/whsCnoKD5TwY75qr6