Cielo nublado y jornada fresca, así estará el clima en San Juan este sábado 10 de octubre

El sábado 10 de octubre llegará con temperaturas frescas y abundante nubosidad en San Juan, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada tendrá una mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 18°C, en un contexto de escasa amplitud térmica y condiciones más parecidas al otoño que a la recientemente inaugurada primavera.

Durante la mañana, el cielo permanecerá nublado y el viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Estas condiciones mantendrán un ambiente fresco, por lo que será conveniente salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas. No se descartan lloviznas aisladas.

Hacia la tarde, se espera que la nubosidad continúe predominando, aunque podrían aparecer algunos intervalos de sol. La temperatura ascenderá gradualmente hasta llegar a los 18°C, sin que se prevea un repunte significativo del calor.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.