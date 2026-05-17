Cierre preventivo del Paso Agua Negra este domingo 17 de mayo de 2026 por mal tiempo

El Gobierno confirmó el cierre del Paso Agua Negra debido a fenómenos climáticos adversos. La Ruta Nacional 150 permanecerá inhabilitada hasta nuevo aviso.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Agua Negra durante este sábado 17 de mayo de 2026 debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana.

La medida afecta la circulación sobre la Ruta Nacional 150 y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, según indicaron desde la Secretaría de Relaciones Institucionales. Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender el trayecto.

Para conocer las últimas novedades sobre el estado del corredor internacional, el Gobierno provincial pidió consultar el sitio oficial del paso fronterizo: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Estado del Paso Agua Negra Además, recordaron que las condiciones meteorológicas en alta montaña pueden cambiar rápidamente durante esta época del año, por lo que solicitaron extremar las precauciones y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial y de frontera.

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