    • 17 de mayo de 2026 - 09:53

    Cierre preventivo del Paso Agua Negra este domingo 17 de mayo de 2026 por mal tiempo

    El Gobierno confirmó el cierre del Paso Agua Negra debido a fenómenos climáticos adversos. La Ruta Nacional 150 permanecerá inhabilitada hasta nuevo aviso.

    Paso de Agua Negra.-
    Paso de Agua Negra.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Agua Negra durante este sábado 17 de mayo de 2026 debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana.

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    La medida afecta la circulación sobre la Ruta Nacional 150 y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, según indicaron desde la Secretaría de Relaciones Institucionales. Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender el trayecto.

    Para conocer las últimas novedades sobre el estado del corredor internacional, el Gobierno provincial pidió consultar el sitio oficial del paso fronterizo: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

    Estado del Paso Agua Negra

    Además, recordaron que las condiciones meteorológicas en alta montaña pueden cambiar rápidamente durante esta época del año, por lo que solicitaron extremar las precauciones y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial y de frontera.

    Teléfonos útiles

    Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

    0800-222-6272

    0800-333-0073

    Atención: lunes a viernes de 9 a 18 horas.

    Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

    (+54) 264 4307246

    (+54) 264 4307251

    (+54) 264 4307208

    Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

    (+56) 32 2217419

    (+56) 32 2213691

    (+56) 32 2745539

    Guardia de emergencia: (+56) 9 93238104

    Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región.

    Horario de atención: de 9 a 17 horas.

    Gendarmería Nacional Argentina

    Sección Las Flores

    (+54) 2647 497002

    Escuadrón 25 Jáchal

    (+54) 2647 420473

    Dirección Nacional de Vialidad

    (+54) 264 4213534

    (+54) 264 4212966

    (+54) 264 4212532

    Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

    Dirección: Calle Santo Domingo s/n, Rodeo, Iglesia, San Juan.

    Emergencias: 107

    Cómo llamar desde Argentina a Chile

    A teléfonos fijos: +56 + código de zona + número de teléfono.

    A celulares: +56 9 + número de celular.

    El código de zona de La Serena–Coquimbo es 51.

    El Paso Agua Negra es uno de los principales corredores bioceánicos entre Argentina y Chile y suele ser utilizado por turistas, transportistas y viajeros durante la temporada habilitada.

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