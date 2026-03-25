Clima en San Juan: tras el viento sur, anticipan un "veranito" con calor extremo

El clima en San Juan dará un giro inesperado: tras el frente frío, anticipan temperaturas de hasta 37 grados en pocos días.

El clima en San Juan tendrá cambios bruscos con días frescos y luego calor intenso.

Tras el fuerte viento sur que sacudió en la madrugada, el clima en San Juan dará un giro brusco en los próximos días. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, el descenso térmico será breve y dará paso a un marcado ascenso de temperaturas.

El especialista detalló que el frente frío llegó con ráfagas de hasta 60 km/h durante la madrugada, lo que provocó un alivio térmico significativo. Este miércoles la máxima llegó a los 23 grados, con una sensación fresca que se mantendrá durante la noche.

Del aire frío al “veranito” en San Juan De acuerdo al análisis de Poblete, este jueves comenzará con una mínima de 12 grados y una máxima de 26, mientras que el viernes el termómetro subirá a 30 grados, consolidando el cambio de tendencia. Las mínimas, entre 12 y 16 grados, marcan un escenario otoñal típico, aunque de corta duración.

Sin embargo, el dato que genera mayor expectativa es lo que ocurrirá desde el fin de semana. El ingreso de una alta presión en altura, conocida como “cuña” o dorsal, provocará el ingreso de aire cálido subtropical y cielos despejados.

Calor extremo en pleno otoño A partir del sábado, el clima en San Juan cambiará drásticamente: se espera una máxima de 33 grados, que escalará a 34 el domingo y podría alcanzar entre 36 y 37 grados el lunes, valores inusuales para fines de marzo.