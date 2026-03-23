Club Atlético Marquesado informó su asamblea para elección de autoridades

La comisión directiva del Club Atlético Marquesado convocó a Asamblea General Ordinaria para la elección de nuevas autoridades de la institución.
El club convocó a sus socios a la reunión del 10 de abril.
La comisión directiva del Club Atlético Marquesado convocó a Asamblea General Ordinaria para la elección de nuevas autoridades de la institución.
La reunión se realizará el 10 de abril de 2026, a las 21 horas en primera citación y a las 22 horas en segunda citación, en la sede del club.
El orden del día será el siguiente:
Lectura y aprobación del acta anterior.
Lectura y consideración de la memoria anual y balance general.
Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas.
Elección de comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
Designación de dos asambleístas para que, junto al presidente y secretario, firmen el acta.