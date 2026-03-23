    • 23 de marzo de 2026 - 15:15

    Club Atlético Marquesado informó su asamblea para elección de autoridades

    El club convocó a sus socios a la reunión del 10 de abril.

    club marquesado 23
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comisión directiva del Club Atlético Marquesado convocó a Asamblea General Ordinaria para la elección de nuevas autoridades de la institución.

    Leé además

    Este fin de semana pasado se puso en marcho una nueva propuesta turística en Valle Fértil: Latidos del Monte.

    En Valle Fértil ofrecen una nueva propuesta turística para conocer la intimidad del monte
    El municipio de 9 de Julio puso en marcha el Programa Municipal Neurovida Integral que incluye juegos y actividades congnitivas para las personas mayores con el fin de prevenir alzhérimer o demencia senil.

    En 9 de julio utilizan juegos y gimnasia adaptada para prevenir el alzhéimer en personas mayores

    La reunión se realizará el 10 de abril de 2026, a las 21 horas en primera citación y a las 22 horas en segunda citación, en la sede del club.

    El orden del día será el siguiente:

    • Lectura y aprobación del acta anterior.

    • Lectura y consideración de la memoria anual y balance general.

    • Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas.

    • Elección de comisión directiva y comisión revisora de cuentas.

    • Designación de dos asambleístas para que, junto al presidente y secretario, firmen el acta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El próximo jueves 26 de marzo arranca una nueva edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa con participación de gauchos de Chile y de sietes provincias argentinas.

    La Cabalgata de Fe contará con la participación de gauchos de siete provincias argentinas y de Chile

    Carlos Martinazzo.

    Dolor en San Juan: murió Carlos Martinazzo, creador de la parrillada Bigotes y referente del hockey sobre patines

    Picadas.

    [VIDEOS] Enojo y preocupación por picadas ilegales en el Embarcadero del Dique de Ullum

    Quini 6.-

    Un apostador de San Juan ganó casi $35 millones en el Quini 6