Club Atlético Marquesado informó su asamblea para elección de autoridades

La comisión directiva del Club Atlético Marquesado convocó a Asamblea General Ordinaria para la elección de nuevas autoridades de la institución.

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La reunión se realizará el 10 de abril de 2026, a las 21 horas en primera citación y a las 22 horas en segunda citación, en la sede del club.