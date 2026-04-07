Clubes Ambientales Escolares: buscan que más de 20.000 chicos sean guardianes del medio ambiente

Este año las uniones vecinales, clubes deportivos y demás instituciones podrán conformar Clubes Ambientales Escolares, de la Secretaría de Ambiente.

En el 2025, unos 20.000 estudiantes participaron de los Clubes Ambientales Escolares con el compromiso de trabajar en el cuidado del medio ambiente.

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac abrió la convocatoria para el Programa de Clubes Ambientales Escolares (CAE) con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en San Juan, una propuesta que ni la pandemia logró detener. Este año, desde la Secretaría de Ambiente buscan que más de 20.000 chicos se conviertan en guardianes del medio ambiente.

Hace 10 años, la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación firmaron la resolución que estableció la obligatoriedad del desarrollo del Programa de Clubes Ambientales en las escuelas de la provincia, con la participación de alumnos de todos los niveles. En este marco, uno de los objetivos de gestión es avanzar en la actualización de dicha normativa, adaptándola a las demandas y desafíos actuales.

club2 Los alumnos de los Clubes Ambientales Escolares participan en ferias donde exponen los trabajos realizados para cuidar el medio ambiente. Jenifer Tudela, directora del Centro de Formación Ambiental Anchipurac, dijo que se busca ‘profundizar la revinculación con docentes, estudiantes y la comunidad en general, promoviendo clubes que integren a las familias y al entorno social en sus propuestas’. Agregó que esta línea de trabajo se viene consolidando desde 2024, con un crecimiento sostenido en la diversidad de proyectos, temáticas abordadas y cantidad de participantes.

Durante 2025, más de 20.000 estudiantes formaron parte de los CAE, junto a 2.000 docentes capacitados en educación ambiental. En ese período se llevaron adelante 200 capacitaciones en ámbitos formales y se presentaron 250 proyectos escolares, indicadores que reflejan el fortalecimiento de la educación ambiental en toda la provincia. Y, esperan que este año estos números crezcan.

Ampliación de la Clubes Ambientales Escolares Tudela adelantó que este año se sumará a las instituciones no escolares al Programa de Clubes Ambientales.