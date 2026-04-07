Clubes Ambientales Escolares: buscan que más de 20.000 chicos sean guardianes del medio ambiente

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac abrió la convocatoria para el Programa de Clubes Ambientales Escolares (CAE) con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en San Juan, una propuesta que ni la pandemia logró detener. Este año, desde la Secretaría de Ambiente buscan que más de 20.000 chicos se conviertan en guardianes del medio ambiente.
Hace 10 años, la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación firmaron la resolución que estableció la obligatoriedad del desarrollo del Programa de Clubes Ambientales en las escuelas de la provincia, con la participación de alumnos de todos los niveles. En este marco, uno de los objetivos de gestión es avanzar en la actualización de dicha normativa, adaptándola a las demandas y desafíos actuales.
Jenifer Tudela, directora del Centro de Formación Ambiental Anchipurac, dijo que se busca ‘profundizar la revinculación con docentes, estudiantes y la comunidad en general, promoviendo clubes que integren a las familias y al entorno social en sus propuestas’. Agregó que esta línea de trabajo se viene consolidando desde 2024, con un crecimiento sostenido en la diversidad de proyectos, temáticas abordadas y cantidad de participantes.
Durante 2025, más de 20.000 estudiantes formaron parte de los CAE, junto a 2.000 docentes capacitados en educación ambiental. En ese período se llevaron adelante 200 capacitaciones en ámbitos formales y se presentaron 250 proyectos escolares, indicadores que reflejan el fortalecimiento de la educación ambiental en toda la provincia. Y, esperan que este año estos números crezcan.
Ampliación de la Clubes Ambientales Escolares
Tudela adelantó que este año se sumará a las instituciones no escolares al Programa de Clubes Ambientales.
Instituciones no escolares: las uniones vecinales, clubes deportivos, centros de jubilados y demás instituciones no escolares podrán conformar un CAE con los chicos que asisten o estén relacionados con estos espacios.
Capacitación: los responsables de estos CAE también recibirán capacitación y acompañamiento para la elaboración y puesta en marcha de los proyectos.
La directora agregó que este año también se trabajará para incentivar a que más docentes se capaciten y formen un CAE. Una de las medidas de incentivo es que, en esta ocasión, se van a brindar jornadas zonales de capacitación para trabajar en territorio y poder llegar a más docentes. Hasta ahora, la capacitación se realizaba en una sola jornada, en el Auditorio Eloy Camus.
Esta capacitación zonal también va a incluir el acompañamiento para la elaboración del proyecto ambiente y para su pueste en práctiva, una vez que el mismo cuente con la aprobación.
Para sumarse a los Clubes Ambientales Escolares
Las inscripciones para la edición 2026 de los CAE ya están abiertas.
Inscripciones: estarán abiertas desde el 6 de abril hasta el 29 de mayo.
Proyectos: la presentación de proyectos podrá realizarse hasta el 30 de junio.
Información: para más información, comunicarse con el área de Educación Ambiental al 2644704252 o vía correo electrónico a [email protected].