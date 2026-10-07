    • 7 de octubre de 2026 - 20:36

    Cómo sigue la salud de Lucas Muñoz tras el violento choque en Ignacio de la Roza y Sarmiento

    Tras ser despedido del auto en un violento choque en Ignacio de la Roza y Sarmiento, Lucas Muñoz sigue internado en estado crítico en el Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A días del violento siniestro vial que sacudió la esquina de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento, la salud de Lucas Muñoz continúa en una situación de extrema delicadeza. Según informaron desde su entorno familiar, el joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson, donde los médicos evalúan de cerca su evolución neurológica.

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    El hecho ocurrió el pasado domingo alrededor de las 10:36, cuando el Fiat Idea blanco que conducía Muñoz impactó contra una camioneta Chevrolet S10 —guisada por un ciudadano chileno que dio negativo en el test de alcoholemia—. A raíz del violento impacto, el joven conductor salió despedido del habitáculo y golpeó fuertemente su cuerpo contra el asfalto, un desenlace que agravó su cuadro clínico inicial.

    Entre la reducción de la medicación y la preocupación neurológica

    En las últimas horas, los profesionales médicos que lo asisten comenzaron a retirar de manera paulatina la medicación suministrada para inducir el reposo farmacológico, con el objetivo de empezar a despertarlo y analizar su respuesta motora y cognitiva.

    Si bien inicialmente fue diagnosticado con TEC moderado y politraumatismos, la mayor atención del cuerpo médico se concentra en el seguimiento neurológico. Su hermana, Ana Muñoz, reconoció que el cuadro clínico "no deja de ser crítico" y renovó el pedido de fe a la comunidad: "Pedimos a los sanjuaninos que sigan rezando por él, mientras los médicos lo van despertando de a poco", expresó con esperanza ante la respuesta favorable que intenta mostrar el organismo del joven.

    La investigación judicial en curso

    Mientras la familia aguarda por señales alentadoras en la evolución de Lucas, la UFI Delitos Especiales continúa trabajando en el lugar de los hechos y analizando las pericias para reconstruir con exactitud la mecánica del choque y deslindar responsabilidades sobre cómo se produjo la colisión en pleno centro capitalino.

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