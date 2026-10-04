Con el corazón en la UNSJ y la mirada en las galaxias: la astrónoma Fernanda Duplancic será premiada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

La ciencia sanjuanina sumó un nuevo motivo de orgullo internacional. Durante su Sesión Plenaria del pasado 25 de septiembre, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) resolvió otorgar el prestigioso Premio Estímulo 2026 en el área de Astronomía a la doctora Fernanda Duplancic . La distinción, que consiste en la entrega de un diploma y una medalla acuñada con el sello de la institución, se entregará formalmente el próximo 13 de noviembre en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El galardón reconoce la trayectoria y los aportes de jóvenes investigadores de hasta 40 años, un límite que en el caso de las científicas que han sido madres se contempla con una extensión de dos años más. “Es una distinción académica súper importante y la verdad que me hayan elegido para este premio me llena de orgullo y de motivación para seguir en este camino. La ciencia en Argentina es buena, pero nunca es del todo fácil” , expresó a Diario de Cuyo emocionada Duplancic, quien a sus 42 años combina su labor de investigación con la crianza de su hija de siete años.

Aunque nació en Mendoza, la astrónoma se define de manera contundente como “sanjuanina por elección” . Su vínculo con la provincia comenzó a los 17 años, cuando decidió radicarse para cursar la Licenciatura en Astronomía en la Universidad Nacional de San Juan. Tras graduarse en 2009, una beca del CONICET le permitió realizar su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba bajo la dirección del reconocido especialista sanjuanino Diego García Lambas, para luego regresar definitivamente a la UNSJ con una posición fija de investigación.

Actualmente, integra el Gabinete de Astronomía Extragaláctica en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales , donde centra sus estudios en el comportamiento y la distribución de las galaxias. “Básicamente estudio cómo interactúan esas galaxias, cómo se distribuyen en el universo y estoy abocada al análisis de grandes bases de datos porque la astronomía moderna requiere observaciones y estadísticas”, explicó la profesional, derribando el mito contemplativo de la disciplina. “Todo el mundo cree en la parte romántica de los planetas, pero lo cierto es que nuestro trabajo conlleva modelos matemáticos y procesos físicos. Es una ciencia compleja, pero apasionante ”, agregó.

A lo largo de su carrera, Duplancic destaca la presencia de un entorno favorable que impulsó su crecimiento constante. En ese sentido, la investigadora remarcó un rasgo distintivo de la astronomía en el país: la paridad de género. Mientras que a nivel global las mujeres representan apenas un 20% del padrón en esta rama, en Argentina la cifra alcanza cerca del 50%.

Esta equidad se refleja de manera directa en su lugar de trabajo. “En el gabinete donde trabajo en la facultad somos todas mujeres investigadoras y todas mamás, eso también fue un núcleo de contención de la vida profesional y personal”, relató la científica, quien además agradeció el apoyo incondicional de su marido, un geólogo e investigador del CONICET con quien comparte la dinámica del ámbito científico.

Asimismo, la profesional enfatizó el valor del trabajo en equipo por encima de los logros individuales: “Creo que este premio no es sólo mérito mío, sino también de todas las personas que me formaron y las que me acompañan en el camino de la investigación. El trabajo en equipo es algo lindo que tiene la ciencia”.

Elegir la Argentina a pesar de la incertidumbre

A pesar de haber realizado estadías de perfeccionamiento en el exterior, Duplancic ratificó su decisión de desarrollar su carrera en el país, destacando el rol institucional del CONICET y de la universidad pública como espacios de contención intelectual. “Elijo la Argentina para quedarme a trabajar y desarrollarme. A nivel científico, instituciones como la UNSJ y el CONICET apoyan la investigación desde un punto que no es tan común en otras partes del mundo. He notado y sentido que aquí logré tener un espacio tranquilo para poder reflexionar, masticar una idea y llevar adelante mis investigaciones acompañada y sin presiones”, dijo.

En esta etapa de su carrera, la astrónoma se encuentra incursionando en la formación de recursos humanos de posgrado, un desafío docente que califica como estimulante pero exigente. Sin embargo, al momento de mirar hacia el futuro, la científica mantiene una mirada cauta ante la realidad económica y social actual.

“A futuro, en este contexto social y económico que tenemos en Argentina con relación a la ciencia, me cuesta mucho proyectar porque no veo que las políticas de Estado vayan a favorecer que esto mejore a corto plazo”, reflexionó con franqueza. Por ello, opta por focalizar sus energías en el presente: “Trato de vivir el momento, disfrutar esto e intentar llevar adelante mi desarrollo científico en el país. Estoy muy feliz con la noticia y disfruto día a día hacer lo que hago”.

Antes de la gran ceremonia de entrega de premios en noviembre, la investigadora sanjuanina participará el próximo 14 de octubre en un programa de difusión de la Academia Nacional de Ciencias, donde presentará los detalles de sus avances en el estudio del cosmos.