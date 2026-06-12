Con tinte mundialista y precios justos, la Feria Agroproductiva de Pocito promete una fiesta para la comunidad

Este sábado 13 de junio, la emblemática Plaza de La Libertad se vestirá de gala para recibir una nueva edición de la Feria Agroproductiva. Sin embargo, esta entrega no será una más: la jornada estará atravesada por la pasión futbolera y promete un tinte mundialista que ya genera grandes expectativas en la comunidad.

DIARIO DE CUYO ofrecerá a sus lectores un especial por la Fundación de San Juan

Desde las 8,30 hasta las 13,30 , el espacio verde principal del departamento se transformará en un colorido mercado a cielo abierto. La propuesta central sigue firme en su filosofía fundacional: del productor al consumidor, sin intermediarios, permitiéndoles a los vecinos acceder a alimentos de altísima calidad a precios justos .

Quienes se acerquen a la Plaza de La Libertad se encontrarán con una oferta tan variada como fresca. Los stands desplegarán lo mejor de la tierra pocitana y de departamentos vecinos:

"Comprar en la feria no es solo buscar precio; es apoyar el esfuerzo de las familias productoras que sostienen la economía de nuestro departamento. Cada centavo queda en la comunidad", señalan desde la organización.

El mundial se palpita en Pocito

La gran sorpresa de esta edición es el atractivo incentivo que combina la soberanía alimentaria con la pasión nacional. En un clima de absoluta fiesta, con cada compra realizada en cualquiera de los puestos, los vecinos recibirán un número para participar del sorteo de 10 camisetas con los colores de la Selección Argentina.

La propuesta busca no solo incentivar el consumo local, sino también regalarle una alegría a las familias en un ambiente de recreación y encuentro social. Las camisetas ya están listas y se espera que el sorteo sea el broche de oro de una mañana que promete ser multitudinaria.

Todo lo que necesitás saber del evento

Día: sábado 13 de junio.

sábado 13 de junio. Hora: de 8,30 a 13,30.

de 8,30 a 13,30. Lugar: Plaza de la Libertad.

Plaza de la Libertad. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Beneficio: buenos precios y sorteo de 10 camisetas de la Selección Argentina.

La invitación está hecha. La Feria Agroproductiva de Pocito se presenta como el plan ideal para el sábado a la mañana: una oportunidad para abastecer el hogar con lo mejor de la tierra, cuidar el bolsillo, pasar un momento en familia y, por qué no, llevarse a casa los colores de la Selección.