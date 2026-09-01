Con una Audiencia Pública, en Iglesia avanzan con el proyecto del Parque Solar Fotovoltáico: invertirán más de $18.500 millones

En Iglesia se realizó una audiencia pública para la Declaración de Impacto Ambiental del nuevo Parque Solar Fotovoltaico.

Iglesia dio un paso clave hacia la transformación de su matriz energética y la consolidación de su infraestructura productiva. En el Espacio Cultural Pismanta, ubicado en la localidad de Las Flores, se realizó la Audiencia Pública para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Comunitario Híbrido de Iglesia 10 MWp con Almacenamiento".

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan, a solicitud de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). El encuentro contó con una destacada presencia institucional: por el ámbito municipal participaron el intendente Jorge Espejo, el concejal Enrique Muñoz y funcionarios locales; mientras que por EPSE estuvieron presentes su presidente, Lucas Estrada, junto a directivos, síndicos y técnicos de la empresa estatal. Asimismo, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Elizabeth Soria, representó al área ambiental provincial.

Inversión millonaria para el desarrollo de Iglesia La obra prevé una inversión estimada de $18.614 millones, cuya financiación se canalizará a través del Fideicomiso Fase 6 Veladero. La infraestructura se emplazará en un predio perteneciente al Parque Industrial Minero de Iglesia y consistirá en una planta fotovoltaica comunitaria de 10 MWp de capacidad, equipada con un sistema híbrido de almacenamiento de energía para garantizar estabilidad en el suministro.

El cronograma de ejecución contempla un plazo de 360 días corridos, con un inicio de obras proyectado para octubre de 2026. Durante el proceso de construcción, se estima una demanda de mano de obra de hasta 150 personas, lo que representará un dinamizador directo para la contratación de trabajadores y proveedores locales.

Impacto directo en los vecinos y el sistema productivo Más allá de la etapa de construcción, el parque solar está diseñado para responder al crecimiento poblacional y productivo que experimenta el departamento. La mayor disponibilidad de potencia permitirá sentar las bases para atraer nuevas inversiones agrícolas, industriales y turísticas que requieren un respaldo energético continuo.