    • 9 de abril de 2026 - 15:51

    Con una carpa y distintas actividades, los docentes universitarios trasladan el reclamo a la Plaza 25 de Mayo

    Las acciones con la carpa se darán en dos oportunidades durante abril, siendo este viernes la primera cita. Los detalles del reclamo motorizado por SiDUNSJ.

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    Tal como había adelantado este medio, desde SiDUNSJ sumarán dentro del plan de lucha la instalación de una carpa para visibilizar el reclamo de la docencia universitaria. La primera será este viernes 10 d abril, en la Plaza 25 de Mayo como punto central, en sintonía con el mismo accionar que se desarrollará en todo el país.

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    Las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” propone integrar el accionar a la tarea docente habitual, poniendo en valor todas las formas de producción de conocimiento, incluida la creación artística. “La universidad se defiende enseñando, produciendo conocimiento y también ejerciendo el derecho a la huelga”, señalaron desde el gremio.

    Durante las jornadas prevista, cuya primera cita es este viernes, se propondrán clases públicas, foros y espacios de debate, intervenciones pedagógicas, actividades de investigación o extensión, producciones y acciones artísticas (teatro, música, artes visuales, diseño, arquitectura), además de muestras, performances e intervenciones en el espacio público.

    Además, desde el gremio proponen la instalación de gazebos en cada unidad académica, acompañando la iniciativa.

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    “Es abierta a quien quiera. Docentes afiliados y no afiliados pueden sumar su propuesta, como música, exposición, clase pública, radio abierta, talleres, mesa debate, y la actividad que mejor se adapte para mostrar el trabajo docente y la situación de la universidad”, destacó Guadalupe Aguiar, secretaria general de SiDUNSJ. Para ello se habilitó un formulario (https://forms.gle/4tir1Tm4PjE58bxZA) que permitirá organizar un cronograma de actividades que se estará comunicando por medio de las redes del gremio.

    El dato sobre las Carpas por la Universidad y la Soberanía

    Durante abril se llevará a cabo la actividad tanto el viernes 10 de abril, en el marco del Dia de la Ciencia y la Tecnología, y el 23 de abril, día en el que se cumplen dos años de la primera Marcha Federal Universitaria.

    Durante ambas jornadas las actividades se darán en dos horarios, para que la docencia universitaria en particular y la comunidad en general pueda acompañar según las disponibilidades. Habrá un turno en la mañana, desde las 10 horas; y otro vespertino, iniciando a las 20 horas.

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