Conectividad San Juan: los docentes tendrán depositado el pago de marzo este sábado

El Ministerio de Educación informó que este sábado 11 de abril se acreditará el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, destinado a los docentes de la provincia.
El dinero mensual destinado a cubrir gastos de conectividad de los docentes estará disponible en cajeros automáticos y comercios adheridos en toda la provincia.
El Ministerio de Educación informó que este sábado 11 de abril se acreditará el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, destinado a los docentes de la provincia.
Se trata de un incentivo mensual que busca acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación y que corresponde al mes de marzo. Según se detalló oficialmente, el monto estará disponible en las cuentas bancarias a partir de la fecha mencionada.
Los beneficiarios podrán retirar el dinero a través de cajeros automáticos, los cuales funcionan durante las 24 horas. Además, continúa vigente la posibilidad de realizar extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa - Extra Cash.
Desde la cartera educativa recordaron estas alternativas con el objetivo de facilitar el acceso al cobro y evitar demoras o inconvenientes.