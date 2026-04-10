    • 10 de abril de 2026 - 15:15

    Conectividad San Juan: los docentes tendrán depositado el pago de marzo este sábado

    El dinero mensual destinado a cubrir gastos de conectividad de los docentes estará disponible en cajeros automáticos y comercios adheridos en toda la provincia.

    El monto de la conectividad para los docentes estará depositado este sábado.

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    Se trata de un incentivo mensual que busca acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación y que corresponde al mes de marzo. Según se detalló oficialmente, el monto estará disponible en las cuentas bancarias a partir de la fecha mencionada.

    Los beneficiarios podrán retirar el dinero a través de cajeros automáticos, los cuales funcionan durante las 24 horas. Además, continúa vigente la posibilidad de realizar extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa - Extra Cash.

    Desde la cartera educativa recordaron estas alternativas con el objetivo de facilitar el acceso al cobro y evitar demoras o inconvenientes.

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