Cuando el cannabis es mucho más que una ayuda medicinal: las investigaciones que amplían los usos de la planta en San Juan

El cannabis socialmente está vinculado a sus usos medicinales y recreativos, pero en realidad tiene mucho más que brindar. Así lo entendió desde la Asociación Civil Canntiva , que desde su creación vienen investigando y trabajando en los usos que se le puede dar a cada parte de la planta y las propiedades que se pueden extraer.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Julieta Yanzón, integrante de la ONG explicó que, además de desarrollar productos que pueden ser adquiridos por sanjuaninos con diversas problemáticas de salud, siempre y cuando cuenten con receta y estén inscriptos en el Reprocann, también desarrollan investigaciones en torno a todo lo que puede ofrecer el cannabis y los distintos ámbitos en los que se puede incorporar.

“No lo hacemos con la psicoactividad del cannabis, sino con los terpenos, que es lo que le da el olor y sabor, además de algunos efectos positivos como ser desinflamatorio” , detalló Yanzón. Esto implica que, si bien se tratan de productos que incorporan el cannabis en su elaboración, no provocan el efecto que se obtiene cuando se lo consume con fines recreativos, por ejemplo. Para explicarlo de manera criolla, “no pega”.

En el interior de la ONG, además de la elaboración de aceite comenzaron a desarrollar un extracto para vapear . De esta manera se puede consumir el cannabis sin necesidad de pasar por la combustión, siendo más amable con el cuerpo.

Se trata de extracto puro de la planta, el mismo que se utiliza para la elaboración de aceite. Es inmediato, siendo ideal para abordar crisis de ansiedad o estrés, ya que tiene un efecto de rescate.

Por fuera de la ONG también se vinculan con otros ámbitos para la investigación y la implementación de cannabis en distintos artículos. Uno de ellos fue el campo de la cosmética.

Una dermatóloga que elabora productos de cosmética natural en la provincia se puso en contacto con la ONG, quienes le brindaron la materia prima para la elaboración de productos humectantes, tipo labiales de manteca cacao. “Hizo algunas muestras y las estamos probando. El producto permite tratar la sequedad y la humectación. Lo hicimos con CBD para probar, es parte de la investigación”, comentó Julieta.

Además, se ampliaron las investigaciones al campo de la bebida. Al respecto, Julieta destacó: “Hemos aportado en la elaboración de un vermut y en un gin, probando distintas genéticas hasta dar con la que coincida con lo que se está buscando, siempre usando los terpenos”. Ambas bebidas se pueden probar en distintas degustaciones mientras se avanza en las investigaciones.

Desde la ONG entienden que hay un gran terreno para probar e incursionar dentro de los alimentos y las bebidas, logrando no solo una mayor presencia del cannabis en otros productos, sino también buscando que esto elimine un poco el estigma que hay sobre la planta y sus efectos. Incluso uno de los proyectos a futuro es lograr fusionar el terpeno del cannabis combinando con quesos.

“San Juan es una buena provincia para cultivar cannabis, por sus condiciones climáticas. La verdad es que hay un montón de posibilidades y seguir estigmatizándola es terrible, porque se pierden todas estas bondades. Se puede usar el cannabis de una manera turística si se quiere. Estamos tarde para lo que se está desarrollando en el resto del mundo, y entendemos que es una planta cuyo uso debe ser regulado, pero tiene un montón de cosas positivas que debemos aprovechar”, reflexionó Julieta Yanzón.