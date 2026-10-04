    • 4 de octubre de 2026 - 17:42

    De la pasión a la tragedia: tres jugadores murieron de infarto en partidos amateur en dos meses

    Tragedias en canchas de distintos departamentos encendieron las señales de alerta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte amateur en San Juan atraviesa momentos de profunda preocupación. En un lapso inferior a dos meses, tres futbolistas aficionados perdieron la vida tras sufrir descompensaciones cardíacas en plena competencia, una seguidilla trágica que puso bajo la lupa las condiciones y los recaudos sanitarios con los que se disputan los torneos recreativos en la provincia.

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    La serie de episodios fatales comenzó el pasado 27 de agosto en el complejo deportivo Rufrano. En aquella ocasión, Juan Vega (48) se desplomó dentro del campo de juego cerca del final de un partido con amigos. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por sus propios compañeros y la posterior asistencia médica de urgencia, el jugador llegó sin vida al hospital a causa de un aparente infarto.

    Poco después, el 5 de septiembre, la tragedia volvió a golpear al ambiente futbolístico con el deceso de Gerardo Manghi, un vecino oriundo de Buenos Aires radicado en San Juan que sufrió una descompensación fatal mientras disputaba un encuentro de la categoría Veteranos en la localidad de Rodeo.

    El tercer caso ocurrió recientemente en el departamento 25 de Mayo, donde un hombre identificado como Sosa (53) se descompensó mientras jugaba un partido correspondiente a la categoría Senior. Aunque recibió asistencia inmediata, se constató su fallecimiento preliminarmente atribuido a un cuadro cardiológico agudo, a la espera de las determinaciones oficiales.

    La voz de los especialistas: la prevención como única salida

    Ante este panorama, médicos y deportólogos sanjuaninos volvieron a enfatizar la necesidad imperiosa de incorporar los chequeos cardiovasculares previos como un requisito indispensable antes de calzarse los botines, especialmente en personas mayores de 35 años.

    A diferencia del deporte profesional, las competencias amateur suelen carecer de controles médicos obligatorios y continuos. Sin embargo, los profesionales recuerdan que los factores de riesgo cardiovascular —como la hipertensión silenciosa o afecciones coronarias asintomáticas— pueden permanecer ocultos hasta que el cuerpo se somete a situaciones de esfuerzo extremo y alta exigencia competitiva.

    La seguidilla de muertes en las canchas de la provincia deja un mensaje claro y urgente: hacer de la prevención médica un hábito no solo es una recomendación sanitaria, sino una medida clave para evitar que una pasión recreativa termine en tragedia.

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