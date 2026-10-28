De la preocupación a la acción: una emprendedora sanjuanina creó la "Mochila de Emergencia 72hs" apuntando a la prevención familiar

Desde hace semanas el Gobierno de San Juan ha puesto el foco en la preparación familiar ante cualquier eventualidad que pueda surgir de la mano de El Niño. Entendiendo que la prevención puede marcar la diferencia cuando ocurre una emergencia Teresa Aballay decidió crear la “ Mochila de Emergencia 72hs” , una propuesta que reúne elementos esenciales para que los sanjuaninos estén mejor preparados ante situaciones críticas.

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La iniciativa surgió de una preocupación personal. Percibe que a nivel general en la provincia hay una falta de acción a la hora de prevenir. Es decir, no hay una conciencia social generalizada sobre la importancia de anticiparse a los riesgos. Con un espíritu emprendedor que la llevó a desarrollar su emprendimiento Atrapasueños, una iniciativa vinculada a la indumentaria, la idea no dejó de darle vueltas en la cabeza. En diálogo con DIARIO DE CUYO, la sanjuanina explicó cómo surgió la mochila que ha despertado gran interés.

Madre, abuela y emprendedora, Aballay comenzó a darle forma al proyecto hace unos tres meses, en medio de las conversaciones sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias. Sin embargo, la idea de contar con un equipo de emergencia la acompaña desde hace tiempo, a partir de su experiencia como brigadista en el Centro Cívico, donde participó en gran cantidad de capacitaciones vinculadas con la prevención.

"Tengo una idea muy arraigada sobre la prevención. En mi familia con hijos cuando eran niños siempre hablábamos de punto de encuentro si sucedía algo y cómo actuar ante una emergencia. Ahora ellos lo transmiten esos conocimientos a mis nietos. Se venía hablando de la mochila, yo tengo una armada hace mucho tiempo y eso me llevó a armar una mochila para la gente”, narró Aballay.

La propuesta está organizada en cuatro kits que reúnen elementos de primeros auxilios, herramientas, alimentos y documentación. El objetivo es contar con recursos básicos en un solo lugar, de manera que puedan transportarse con facilidad ante una evacuación o una situación que requiera abandonar el hogar.

Aballay puso especial atención en el diseño de la mochila. Buscó un modelo impermeable, resistente y cómodo, que permitiera guardar los elementos sin sumar un peso innecesario. También incorporó mantas térmicas para ayudar a conservar el calor corporal.

Uno de los kits que integran la mochila es el de primeros auxilios. Incluye 16 elementos en total, entre ellos barbijos, guantes descartables, agua oxigenada, curitas, cinta, tijeras, cortaúñas y un termómetro. También gasas, cinta hipoalergénica y una pinza.

El segundo reúne herramientas y equipamiento. Contiene una radio solar y a pilas, una linterna a pilas, un cúter, un silbato y mantas térmicas, recursos pensados para distintas necesidades que pueden presentarse durante una emergencia.

El tercer kit está destinado a los alimentos. Incluye latas de atún, choclo en conserva, picadillo, barras de cereal y un abrelatas. Estos productos permiten disponer de alimentos sin necesidad de cocción inmediata, por eso fueron considerados a la hora de incorporarlos.

El cuarto kit está relacionado con la documentación y la información familiar, uno de los aspectos a los que Aballay les asigna mayor importancia. La mochila incorpora un código QR que dirige a quien lo escanee una ficha que la familia completa previamente con los datos de cada integrante del hogar, números de contacto para emergencias, DNI, enfermedades y alergias. La información está pensada para que pueda resultar útil a quienes deban asistir a una persona durante una situación crítica.

La recomendación de la sanjuanina es descargar la ficha, imprimirla y guardarla dentro de una bolsa junto con un lápiz en el interior de la mochila, para tener los datos disponibles incluso si no se puede acceder al teléfono celular. "Es imperioso tenerlo, sobre todo por la necesidad de contar con la documentación", señaló.

Además, la mochila lleva en la parte inferior números telefónicos de emergencia, para facilitar el acceso a esos contactos cuando se necesiten.

Una propuesta que nació para ayudar a los sanjuaninos a cuidarse ante las emergencias

El desafío de Aballay fue encontrar una alternativa que reuniera los elementos necesarios sin que el costo se volviera inaccesible. Para eso, investigó modelos, comparó precios y evaluó qué productos eran realmente útiles para evitar que la mochila se convirtiera en una carga difícil de transportar. Incluso dialogó con proveedores para conseguir precios promocionales ya que la finalidad de la mochila va mucho más allá de la comercialización.

"Comencé a ver qué era lo más necesario para tener en una mochila, para que no sea pesada, sea cómoda para todos, que sea impermeable y que sostenga todo lo que se pueda llevar", explicó.

La mochila se ofrece a $120.000 la unidad. "No sé si voy a tener ventas, pero el impacto que ha generado ha sido grande", expresó la sanjuanina, quien aseguró que más de 200 personas se comunicaron para consultar por la propuesta. Entre las preguntas que recibió, también surgieron pedidos para adaptar el contenido a necesidades alimentarias específicas. Algunas personas, por ejemplo, consultaron si podía preparar una versión con alimentos aptos para celíacos.

Aunque el proyecto tomó impulso ante la preocupación por El Niño, la preparación para una emergencia puede ser útil frente a diferentes situaciones, desde inundaciones y evacuaciones hasta cortes prolongados de servicios y situaciones vinculadas a terremotos, escenarios que en San Juan pueden suceder. Con 62 años y una trayectoria vinculada al trabajo y al comercio, Aballay decidió transformar una preocupación cotidiana en una iniciativa concreta. Su intención es acercar herramientas para que más personas incorporen la prevención a su vida diaria.

Quienes quieran consultar por la Mochila de Emergencia 72hs pueden comunicarse con Teresa Aballay al 264 559 3008.