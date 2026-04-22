Departamento de Música de la UNSJ: charla clave para aspirantes

Será el 9 de mayo, a las 10:00 h, en la Escuela de Música. Abordará temas de interés para el ingreso 2027.

El Departamento de Música de la UNSJ programó esta jornada para brindar toda la información a quienes estén interesados en cursar alguna de sus carreras en 2027.

El Departamento de Música de la UNSJ, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, realizará una reunión informativa clave para el Curso de Ingreso 2027. El encuentro se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, a las 10:00 h, en la Escuela de Música (Félix Aguilar 387 norte).

Esta convocatoria, impulsada por el director del Departamento de Música, Fernando Recio, tiene como objetivo principal brindar un panorama detallado sobre lo que se deberá observar para acceder a la formación universitaria. La actividad está especialmente diseñada para alumnos que actualmente cursan el último año de la educación secundaria.

CURSO ESCUELA MUSICA Información para aspirantes Durante la jornada, autoridades y docentes de la unidad académica explicarán los requisitos de admisión y el cronograma del curso de nivelación. Según informaron desde la organización, los asistentes podrán conocer de cerca la oferta educativa de la Escuela de Música.

Uno de los puntos centrales de la charla será la resolución de dudas sobre los planes de estudio y las diversas salidas laborales que ofrecen estas carreras, las cuales cuentan con reconocimiento oficial y validez nacional. Es una instancia fundamental para que los jóvenes puedan planificar su futuro profesional con información de primera mano, eliminando incertidumbres.