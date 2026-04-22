Departamento de Música de la UNSJ: charla clave para aspirantes

El Departamento de Música de la UNSJ, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, realizará una reunión informativa clave para el Curso de Ingreso 2027. El encuentro se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, a las 10:00 h, en la Escuela de Música (Félix Aguilar 387 norte).
Esta convocatoria, impulsada por el director del Departamento de Música, Fernando Recio, tiene como objetivo principal brindar un panorama detallado sobre lo que se deberá observar para acceder a la formación universitaria. La actividad está especialmente diseñada para alumnos que actualmente cursan el último año de la educación secundaria.
Información para aspirantes
Durante la jornada, autoridades y docentes de la unidad académica explicarán los requisitos de admisión y el cronograma del curso de nivelación. Según informaron desde la organización, los asistentes podrán conocer de cerca la oferta educativa de la Escuela de Música.
Uno de los puntos centrales de la charla será la resolución de dudas sobre los planes de estudio y las diversas salidas laborales que ofrecen estas carreras, las cuales cuentan con reconocimiento oficial y validez nacional. Es una instancia fundamental para que los jóvenes puedan planificar su futuro profesional con información de primera mano, eliminando incertidumbres.
Acceso libre para la comunidad
No se requiere inscripción previa para asistir y la invitación está abierta a toda persona que tenga interés en comenzar una carrera universitaria en el campo de la música.