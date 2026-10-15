Dinosaurios, Ischigualasto y un niño curioso: así será el show central de la Fiesta Nacional del Sol

La propuesta, con guion de Nicolás Rodríguez, llevará al público a un viaje por la paleontología sanjuanina a través de los ojos de un niño fascinado por los dinosaurios. Se presentará el 20, 21 y 22 de noviembre.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene definida la temática de su espectáculo principal: “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”. La puesta se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Velódromo Vicente Chancay y propone un recorrido poético, atemporal e imaginario por el universo de la curiosidad, la intuición y el asombro.

El relato, creado por Nicolás Rodríguez, seguirá a un niño profundamente fascinado por los dinosaurios. Con una bitácora donde se mezclan sin fronteras la imaginación y los dibujos, el protagonista emprenderá un viaje movido por las preguntas constantes y el deseo de encontrar respuestas.

La obra, que se extenderá por más de media hora, pasará por distintos escenarios, entre ellos Ischigualasto, para sumergirse en un viaje al pasado y terminar en un presente posible de sueños. Los protagonistas serán el niño y un adulto, acompañados por otros personajes, en una puesta musical que tendrá una obertura y tres actos.

El guion se pensó junto con la dirección y la asistencia de dirección artística, y está inspirado en la figura de Ricardo Martínez, reconocido paleontólogo sanjuanino, y, a través de él, en todos los impulsores de la paleontología en San Juan. Si bien la infancia real del científico tuvo otros matices, el espectáculo toma su curiosidad y sus ganas de saber para darle impulso al viaje escénico.

Trabajo con el Museo Paleontológico Para construir el relato, el guionista se sumergió en la temática junto al equipo del Museo Paleontológico, a través de encuentros y entrevistas, y con un riguroso trabajo de corrección científica. De ese modo, la obra logró traducir una disciplina compleja al lenguaje escénico, rescatando anécdotas e historias muy humanas sobre el trabajo de paleontólogos y geólogos.