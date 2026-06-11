Doble festejo en Sarmiento: las Patronales de San Antonio suman un desfile cívico por la Fundación de San Juan

El departamento de Sarmiento se prepara para vivir una jornada histórica de fe, civismo y tradición. El próximo sábado 13 de junio , la comunidad local se unirá para celebrar un doble acontecimiento de gran relevancia: las tradicionales Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua y el Día de la Fundación de San Juan .

Para esta ocasión especial, el municipio de Sarmiento diagramó una grilla de actividades que abarcará todo el día. La principal novedad de este año será la realización de un gran desfile cívico a mitad de la jornada , funcionando como el nexo perfecto entre las actividades religiosas de la mañana y la tradicional procesión de la tarde.

Hasta el viernes 12 de junio continua la Novena en honor a San Antonio de Padua.

Las actividades en honor al Santo Patrono comenzarán al primer minuto del sábado en la Parroquia San Antonio de Padua, ubicada en Media Agua. Tras el clásico toque de campanas que marcará el inicio del día festivo, se realizará la bendición de motos, una actividad que año tras año convoca a decenas de fieles sobre dos ruedas.

Durante la mañana, la agenda estará marcada por el plano litúrgico, con sucesivas celebraciones de la Santa Misa y bautismos, permitiendo que las familias del departamento puedan cumplir con sus promesas y renovar su fe.

Sin embargo, a la hora de la siesta, el cronograma eclesiástico hará una pausa para dar paso al festejo civil. A partir de las 15 comenzará el desfile cívico organizado por la comuna, con motivo del aniversario de la Fundación de San Juan. El despliegue contará con la participación activa de instituciones educativas, deportivas y artísticas de los diferentes puntos del departamento, prometiendo un marco de color y orgullo sarmientino.

Una vez concluido el paso de las delegaciones, la atención volverá al ámbito religioso con la multitudinaria procesión por las calles céntricas, seguida de la misa central. El cierre de la jornada será a puro festejo popular con un festival artístico que contará con la actuación de músicos locales y el esperado sorteo del bono contribución.

El cronograma completo: hora por hora

Para que los vecinos y visitantes puedan planificar su jornada, el municipio y la parroquia confirmaron los horarios oficiales de cada actividad: