Docentes de San Juan realizaron paro y movilización en reclamo de mejoras salariales

Gremios como UDAP, UDA y AMET realizaron una medida de fuerza con alto acatamiento y movilización al Centro Cívico en reclamo salarial.

En la antesala de una nueva reunión prevista para el 13 de abril, docentes de San Juan llevaron adelante este jueves 9 un paro provincial acompañado de una movilización hacia el Centro Cívico, en reclamo de mejoras salariales.

La medida fue impulsada por los gremios UDAP, UDA y AMET, y tuvo impacto en el dictado de clases en distintos puntos de la provincia, con escuelas que no abrieron sus puertas o funcionaron con actividad reducida.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 10.46.01 Manifestación docente en el Centro Cívico. Desde horas de la mañana, una importante cantidad de docentes se concentró con carteles y banderas para visibilizar el reclamo por la recomposición de los haberes. La movilización comenzó alrededor de las 10 y se dirigió hacia el Centro Cívico, donde se hizo oír el malestar del sector.

El paro ya había sido anticipado en los días previos. La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la decisión surgió tras consultas con las bases, luego de reuniones con docentes, especialmente en el departamento de Jáchal. Según indicó, el principal motivo del conflicto es el desacuerdo con la liquidación salarial definida de manera unilateral. “Surgió la propuesta de hacer una protesta, ya que no están de acuerdo con la liquidación del sueldo”, señaló.