    • 9 de abril de 2026 - 12:07

    Dos sanjuaninos ganaron más de $4 millones en el Quini 6

    Acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale y se llevaron más de $4,4 millones cada uno. El pozo se repartió entre 66 ganadores en todo el país.

    Quini 6.

    Quini 6.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreír en San Juan: dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en el sorteo del Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, y se llevaron más de 4 millones de pesos cada uno.

    Leé además

    El sábado 11 de abril arranca el calendario de la Feria Agroproductiva de Pocito.

    Pocito inaugura el calendario 2026 de su propia Feria Agroproductiva: conocé cuándo y dónde será

    Por Fabiana Juarez
    en el mes de la voz el hospital rawson hara controles gratuitos: las patologias mas frecuentes detectadas

    En el mes de la voz el Hospital Rawson hará controles gratuitos: las patologías más frecuentes detectadas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los números favorecidos fueron 00, 08, 12, 23, 32 y 36. En esta modalidad, el pozo total ascendía a $293.416.668 y se distribuyó entre 66 ganadores que lograron cinco aciertos.

    En ese marco, los dos jugadores sanjuaninos obtuvieron un premio individual de $4.445.707,09, al acertar cinco de los seis números sorteados.

    Por otra parte, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, por lo que sus respectivos pozos se acumulan para los próximos sorteos, incrementando las expectativas de los apostadores en todo el país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En Santa Lucia lanzaron las clases de apoyo escolar gratuito para alumnos primarios. Cabe recordar que ya se les hizo entrega de los kits escolar por participar en las Colonias de Verano.

    Santa Lucía lanzó las clases de apoyo escolar gratuito en 11 sedes del departamento

    Por Fabiana Juarez
    docentes de san juan realizaron paro y movilizacion en reclamo de mejoras salariales

    Docentes de San Juan realizaron paro y movilización en reclamo de mejoras salariales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tras 31 años de historia juntos, Miguel Nieto sorprendió a Celia Castro en sus 50 años con una celebración inolvidable que terminó en boda. 

    Amor para toda la vida: un cumpleaños sorpresa terminó en una propuesta de casamiento y una boda inmediata

    Por Vanessa Chaparro
    fallecieron hoy en san juan: los avisos funebres de diario de cuyo

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo