Dos sanjuaninos ganaron más de $4 millones en el Quini 6

Acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale y se llevaron más de $4,4 millones cada uno. El pozo se repartió entre 66 ganadores en todo el país.

La suerte volvió a sonreír en San Juan: dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en el sorteo del Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, y se llevaron más de 4 millones de pesos cada uno.

Los números favorecidos fueron 00, 08, 12, 23, 32 y 36. En esta modalidad, el pozo total ascendía a $293.416.668 y se distribuyó entre 66 ganadores que lograron cinco aciertos.

En ese marco, los dos jugadores sanjuaninos obtuvieron un premio individual de $4.445.707,09, al acertar cinco de los seis números sorteados.