Educación Vial: los chicos aprendieron sobre señales y normas de tránsito junto a la Policía de San Juan

La jornada de Educación Vial estuvo a cargo de la Dirección D-7, para conmemorar el Día del Camino y de la Seguridad Vial.

Este lunes 5 de octubre, la Plaza del Bicentenario se convirtió en escenario de una jornada divertida y de aprendizaje donde los niños aprendieron sobre las señales y normas de tránsito a través de propuestas didácticas. La jornada estuvo organizada por la Policía de San Juan, en el marco del Día del Camino y de la Seguridad Vial.

Cada 5 de octubre se conmemora el Día del Camino y la Seguridad Vial, y el área de Educación Vial, dependiente de la Dirección D-7 de la Policía de San Juan organizó una jornada educativa para alumnos de las escuelas primarias de Capital con el objetivo de que conozcan y aprendan sobre la importancia de una circulación responsable y del respeto por las normas que hacen posible una convivencia más segura en la vía pública. Y los chicos superaron las lecciones.

Un circuito sobre ruedas para la Educación Vial En la Plaza del Bicentenario, efectivos de D-7 montaron un circuito de circulación con las principales señales de tránsito para que los chicos recorrieran en karting y en bicicleta, poniendo en práctica sus conocimientos. ‘El semáforo está en rojo y hay que parar', dijo una de las alumnos de 3º grado de la Escuela Clara Rosa Cortínez que circulaba’ en karting. Todos frenaron, y respetando la línea peatonal. ‘Siempre hay que parar detrás de la cebra y nunca pisándola para no estorbarle a los peatones’, dijo uno de los alumnos del Colegio El Tránsito que circulaba en bicicleta y que asoció las rayas de la senda peatonal con este animal’.

Los chicos hicieron fila ansiosos por subirse a uno de los 4 kartings o de las 6 bicicletas disponibles para recorrer el circuito de circulación. Incluso los más chicos que no sabían manejar ninguno de estos vehículos. Condición que no les impidió participar, ya que los propios oficiales de D-7 se encargaron de acompañarlos y sujetarlos para que pudieran circular sin problemas.

Enseñanza para un efecto multiplicador El objetivo principal de esta jornada de Educación Vial organizada por la Policía de San Juan apunta a enseñarles a los chicos sobre la importancia de conocer y respetar las señales de tránsito para circular seguros por la vía pública. Y, a través de ellos, concientizar a los adultos. ‘Buscamos educar a los chicos desde temprana edad para generar un efecto multiplicador y que sean ellos los que controlen que sus padres respeten las señales. Lo bueno es que los chicos ya trabajan sobre Educación Vial en las escuelas y conocen bastante del tema. Cuando les dijimos que no hay que usar el celular cuando se maneja, uno de los chicos dijo que los uber lo usan. O sea que están atentos a todo’, dijo el comisario Silvio Fuentes, al frente de D-7.