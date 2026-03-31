El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo cuenta con más de 30 nuevos aparatos para prestarles a los vecinos

El municipio de 25 de Mayo amplió la oferta del Banco Ortopédico Municipal para responder a la demanda y mejorar la prestación de este servicio gratuito-

El municipio de 25 de Mayo compró y entregó más de 30 aparatos nuevos al Banco Ortopédico Municipal.

El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo inauguró hace 4 años para brindar gratis un servicio esencial para los vecinos. Debido a la demanda y con la finalidad de mejor la prestación, el municipio amplió a oferta incorporando más de 30 nuevos aparatos. Este servicio es para gente sin obra social, aunque el 70% de los usuarios tiene PAMI.

Tras prestar unos 100 aparatos ortopédicos a los vecinos del departamento que lo requirieron, en Banco quedó casi desabastecido. Pero, la demanda continúo. Es por este motivo que el municipio de 25 de Mayo decidió comprar nuevos elementos para ampliar la oferta y poder prestar un mejor servicio a la comunidad.

banco ortopedico3 El intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, encabezó la entrega de los nuevos aparatos al Banco Ortopédico Municipal, junto a demás autoridades. En este marco, la comuna compró y entregó al Banco Ortopédico Municipal 10 sillas de ruedas, 6 pares de muletas, 5 bastones trípodes, 8 andadores y 3 inmovilizadores de piernas, fortaleciendo así el acompañamiento a vecinos que lo necesitan. Todos estos aparatos ya están a disposición de la comunidad.

Cabe destacar que el Área de Discapacidad cuenta con una Junta Evaluadora descentralizada, siendo la primera en la provincia, que brinda atención no sólo a personas de 25 de Mayo, sino también a vecinos de otros departamentos.

Acceso al Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo El préstamo de cualquiera de los aparatos que ofrece el Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo se realiza a través de un comodato donde los solicitantes se comprometen a devolverlos una vez desocupados y en buen estado. Desde el área de Discapacidad dijeron que no sólo las personas con discapacidad o mayores recurren a este servicio. Muchos usuarios son deportistas que se lesionan y necesitan usar muletas o botas. Y en banco se las presta porque la idea es mejorar la calidad de vida a la mayor cantidad de vecinos posible.