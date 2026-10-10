El cobre y las oportunidades de inversión detrás del mineral, primer eje abordado en la Jornada JAE

El cobre, la minería y las alternativas para invertir en el mercado de capitales fueron algunos de los ejes que marcaron el inicio del workshop de la 11° Jornada JAE , que se desarrolla este sábado en el Velódromo Vicente Chancay. Así inició una nueva edición del evento organizado por la Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas, que cuenta con el apoyo de DIARIO DE CUYO. Si bien el grueso del público se espera para horas de la siesta, el público acompañó en la propuesta que se convirtió en la previa.

Laura Rópolo y el desafío del nuevo ciclo minero: "San Juan se prepara para ser un productor de cobre de clase mundial"

Fede Victorio y Nicolás Sibecas, integrantes de Inversiones Andinas, abrieron el espacio con un análisis del escenario económico mundial, nacional y provincial; y distintas propuestas de inversión para perfiles conservadores, moderados y agresivos. La charla combinó una mirada sobre la evolución del dólar y las perspectivas de distintos sectores productivos con ejemplos concretos de cómo construir una cartera de inversiones. El foco estuvo puesto, además, en el potencial de la minería y en las oportunidades que puede generar el desarrollo del cobre en San Juan.

Desde Inversiones Andinas desarrollaron propuestas de inversión para los diferentes perfiles. Para un inversor conservador se presentó una cartera compuesta íntegramente por instrumentos de renta fija, como bonos, colocaciones de corto plazo y obligaciones negociables de empresas.

Según detallaron durante la exposición, las alternativas mencionadas ofrecían rendimientos que iban desde alrededor del 2% anual en dólares para instrumentos de muy corto plazo hasta un promedio del 8% anual para obligaciones negociables de compañías locales de primera línea. Entre los ejemplos se mencionaron empresas como Pampa Energía, Vista, YPF y Pan American Energy.

Uno de los puntos en los que se enfatizó es en la posibilidad de distribuir las inversiones entre distintos instrumentos para organizar los cobros de intereses durante el año y diversificar la exposición. En ese sentido, remarcaron la importancia de evaluar las condiciones de cada activo y las necesidades particulares del inversor.

Para un perfil moderado, la propuesta incorporó bonos provinciales, títulos soberanos de mayor plazo y certificados de depósito argentinos (CEDEAR), que permiten invertir desde el mercado local en activos vinculados a compañías del exterior. Entre los ejemplos mencionados aparecieron Google, Nvidia, McDonald's, Mercado Libre y Nubank, además de instrumentos asociados al oro, la plata y el mercado brasileño.

En el caso de los inversores de perfiles más agresivos, la cartera sugerida combinó un 50% de renta fija y otro 50% de renta variable. Allí incluyeron alternativas vinculadas con la energía nuclear, las empresas mineras de oro, el bitcoin y compañías energéticas argentinas.

La exposición buscó mostrar que existen diferentes formas de ingresar al mercado de capitales, incluso para quienes no cuentan con una cuenta bancaria en el exterior o cuenta dólar. Los expositores explicaron que los CEDEAR pueden adquirirse desde una cuenta de inversión local, con pesos argentinos, aunque su evolución y sus riesgos dependen de los activos a los que están vinculados.

Una cartera vinculada con la minería y el cobre, la oportunidad que surge desde San Juan

Uno de los momentos centrales de la charla estuvo dedicado a una cartera temática para quienes buscan invertir en el desarrollo de la minería. La propuesta incluyó siete activos: un 25% en el bono de San Juan con vencimiento en 2035 y participaciones en compañías internacionales con proyectos mineros en Argentina.

Entre las empresas mencionadas estuvieron BHP, vinculada al proyecto Vicuña en San Juan; Rio Tinto, con proyectos de litio en Catamarca y Salta; Barrick, que opera Veladero; y McEwen Mining, asociada al proyecto Los Azules, otro de los desarrollos cupríferos relevantes de la provincia. También nombraron a Pan American Silver, con proyectos de plata en el país, y Lithium Argentina, enfocada en el litio.

La propuesta buscó ilustrar cómo un inversor puede orientar parte de su cartera hacia una actividad económica específica, en función de sus expectativas y objetivos. Los especialistas remarcaron que estas alternativas también requieren analizar los riesgos particulares de cada compañía y del sector en el que opera.

En ese marco, se puso el acento en el lugar que puede ocupar San Juan dentro del escenario minero internacional. Actualmente la provincia cuenta con cuatro proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por un monto cercano a los 13.500 millones de dólares comprometidos.

Por qué el cobre gana protagonismo y genera un efecto positivo en las inversiones

El cobre tiene un papel estratégico en un mundo que avanza hacia la transición energética y que demanda cada vez más infraestructura tecnológica. Como ejemplo se mencionó el uso del mineral en la fabricación automotriz. Un auto convencional requiere alrededor de 23 kilos de cobre, mientras que uno eléctrico necesita unos 80 kilos.

También se hizo mención al consumo de cobre en los centros de datos destinados a la inteligencia artificial. Una instalación puede requerir unas 3.000 toneladas de cobre, un volumen que permite dimensionar la importancia del material para el desarrollo de nuevas tecnologías.

En base a esto, la demanda mundial de cobre presenta una tendencia creciente, mientras que la oferta enfrenta limitaciones. En ese contexto, San Juan se encuentra en una posición estratégica para aportar parte del mineral que necesitará el mundo durante los próximos años.

La charla de Inversiones Andinas abrió así el workshop de la Jornada JAE con una combinación de análisis económico y herramientas prácticas para acercar el mercado de capitales a los asistentes.