    • 10 de abril de 2026 - 11:21

    El Cura DJ llega a Buenos Aires: el fenómeno dará un show gratuito en homenaje al Papa Francisco

    El sacerdote portugués Guilherme, conocido como el Cura DJ, se presentará en Buenos Aires por el aniversario de fallecimiento de Francisco.

    El Cura DJ, Guilherme Peixoto, confirmó que llegará a la Argentina para dar un show de música electrónica en tributo al Papa Francisco.

    El Cura DJ, Guilherme Peixoto, confirmó que llegará a la Argentina para dar un show de música electrónica en tributo al Papa Francisco.

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    Por Fabiana Juarez

    El 21 de abril se conmemora el primer aniversario de fallecimiento del Papa Francisco. Y tendrá un homenaje fuera de serie. Guilherme Peixoto, el Cura DJ, confirmó en sus redes sociales que llegará a Buenos Aires para homenajear a Francisco con un show gratuito de música electrónica.

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    El sacerdote portugués Guilherme confirmó que brindará un show gratuito de música electrónica el próximo 18 de abril en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, para homenajear a Francisco. A través de sus redes sociales adelantó que el evento comenzará a las 20.

    cura
    El propio Guilherme Peixoto, el Cura DJ, invitó a los argentinos al show de música electrónica que dará en tributo al papa Francisco.

    El propio Guilherme Peixoto, el Cura DJ, invitó a los argentinos al show de música electrónica que dará en tributo al papa Francisco.

    “Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino”, expresó el religioso en un video difundido en su Instagram.

    Esta convocatoria generó una gran expectativa entre los fieles, principalmente por conocer la propuesta de este ‘Cura DJ’ que mezcla música electrónica con mensajes espirituales y fragmentos de discursos religiosos, como los del papa Francisco y Juan Pablo II. ‘Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido papa’, expresó.

    Quién es el Cura DJ y por qué se volvió famoso

    Ordenado sacerdote en 1999 y también capellán militar, Guilherme Peixoto inició su camino como DJ en 2006 con un objetivo solidario: recaudar fondos para su parroquia. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo único que combina música electrónica, principalmente techno, con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

    Su popularidad explotó en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde sorprendió a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica previo a la misa final del Papa Francisco. Ese momento se volvió viral y lo posicionó a nivel global como el ‘Cura DJ’.

    Desde entonces, su gira ‘Hope Tour’ lo llevó a distintos países con una propuesta que mezcla fe, música y tecnología.

    Detalles del show del Cura DJ

    En sus presentaciones, el sacerdote portugués incluye fragmentos de mensajes del Papa Francisco y de Juan Pablo II, transformándolos en piezas musicales con un fuerte mensaje espiritual.

    El show en Plaza de Mayo será gratuito y abierto a todo el público, en una noche que promete combinar espiritualidad, música electrónica y un homenaje emotivo a una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica contemporánea.

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